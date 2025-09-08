IDF: Αναχαίτισαν drone από την Υεμένη - Ήχησαν σειρήνες στο Εϊλάτ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναχαίτισε ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη μετά από σειρήνες κοντά στο Εϊλάτ.

Υπενθυμίζεται πως οι Χούθι την Κυριακή έπληξαν ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη του νότιου Ισραήλ με ένα drone.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο στρατός δήλωσε ότι οι σειρήνες ηχούσαν στην περιοχή Νεγκέβ μετά την εισβολή ενός άλλου drone.

Το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ κοντά στο Εϊλάτ ξεκίνησε και πάλι να λειτουργεί, αφού έκλεισε για λίγο την Κυριακή, όταν ένα drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη χτύπησε την αίθουσα αφίξεων.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε βομβαρδίζοντας περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντέιντα.