Ιαπωνία: Στρατιωτική επέμβαση για την αντιμετώπιση των αρκούδων μετά από κύμα επιθέσεων σε βόρειες περιοχές

Η Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιώτες στα ορεινά βόρεια της χώρας την Τετάρτη, προκειμένου να βοηθήσουν στον εγκλωβισμό αρκούδων, αφού οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι οι κοινότητες που πλήττονται δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στην Καζούνο, μια μικρή πόλη ανάμεσα σε δασωμένα βουνά, όπου έχουν καταγραφεί αυξημένες εμφανίσεις αρκούδων. Εδώ και εβδομάδες, οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τα πυκνά δάση και να μένουν μέσα μετά το σκοτάδι, προκειμένου να αποφύγουν τις αρκούδες που αναζητούν τροφή κοντά στα σπίτια.

«Ακόμα κι αν είναι προσωρινή, η βοήθεια των SDF είναι μεγάλη ανακούφιση», δήλωσε ο Γιασουχίρο Κιτακάτα, υπεύθυνος του τμήματος αρκούδων της πόλης. «Παλαιότερα πίστευα ότι οι αρκούδες θα έφευγαν μόλις άκουγαν θόρυβο, αλλά τώρα πλησιάζουν πραγματικά. Είναι τρομακτικά ζώα», πρόσθεσε.

Από τον Απρίλιο, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία, με ρεκόρ 12 θανάτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα δύο τρίτα των θανάτων σημειώθηκαν στην επαρχία Άκιτα, όπου βρίσκεται η Καζούνο, και στη γειτονική Ιουατέ.





Στην Άκιτα, οι εμφανίσεις αρκούδων φέτος έχουν εξαπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 8.000, και οι επιθέσεις αναμένεται να σπάσουν ρεκόρ, οδηγώντας τον κυβερνήτη να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας την προηγούμενη εβδομάδα.

«Οι κάτοικοι αισθάνονται τον κίνδυνο καθημερινά», δήλωσε ο δήμαρχος της Καζούνο, Σίντζι Σασαμότο, μετά τη συνάντηση με περίπου 15 στρατιώτες που έφτασαν στην πόλη με στρατιωτικό φορτηγό και τζιπ, εξοπλισμένοι με αλεξίσφαιρα και μεγάλο χάρτη.

Οι στρατιώτες είχαν ως αποστολή τη μεταφορά, εγκατάσταση και επιθεώρηση παγίδων με μεταλλικά κάγκελα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον εγκλωβισμό αρκούδων, που στη συνέχεια σκοτώνονται από εκπαιδευμένους κυνηγούς.

Στους δρόμους των βουνών, δασοφύλακες της περιοχής έδειξαν στους στρατιώτες πώς να στήσουν και να φορτώσουν τις παγίδες στα οχήματα. Οι στρατιώτες φορούσαν κράνη και κουβαλούσαν σπρέι αρκούδων, ενώ άλλοι τους φύλαγαν με ασπίδες και μακριά ξύλινα κοντάρια που μοιάζουν με όπλα.

Μετά την Καζούνο, πόλη περίπου 30.000 κατοίκων γνωστή για τα ιαματικά λουτρά και τα μήλα της, οι στρατιώτες θα μεταβούν στις πόλεις Οντάτε και Κιταάκιτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που διαρκεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η αύξηση του πληθυσμού αρκούδων, οι αλλαγές στις φυσικές πηγές τροφής λόγω κλιματικής αλλαγής και η υπογεννητικότητα των αγροτικών περιοχών φέρνουν τους ανθρώπους όλο και πιο κοντά στις αρκούδες. Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι κυνηγοί που χρησιμοποιούσαν οι αρχές είναι πλέον ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκούδες επιτέθηκαν σε πελάτες σούπερ μάρκετ, σε τουρίστα κοντά σε στάση λεωφορείου κοντά σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και σε υπάλληλο σε ιαματικό θέρετρο. Ορισμένα σχολεία έκλεισαν προσωρινά μετά την εμφάνιση αρκούδων στους χώρους τους.

Οι επιθέσεις κορυφώνονται συνήθως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή πριν από τη χειμερινή τους χειμέρια νάρκη.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που συναντώνται σε όλη τη χώρα, μπορούν να φτάσουν τα 130 κιλά, ενώ οι καφέ αρκούδες στη βόρεια Χοκάιντο μπορούν να φτάσουν τα 400 κιλά.

Η Ιαπωνία έχει ξαναχρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις για έλεγχο άγριας ζωής, όπως στην παρακολούθηση θηραμάτων ελαφιών πριν από μια δεκαετία ή στη θανάτωση θαλάσσιων λεόντων για προστασία της αλιείας τη δεκαετία του 1960.

Ο αναπληρωτής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Κέι Σάτο δήλωσε ότι αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει πακέτο έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μεταξύ άλλων με αύξηση των αδειοδοτημένων κυνηγών και χαλάρωση των περιορισμών για χρήση όπλων στις αστικές περιοχές.

«Καθώς οι αρκούδες συνεχίζουν να εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές και οι τραυματισμοί αυξάνονται καθημερινά, δεν μπορούμε να καθυστερούμε τα μέτρα αντιμετώπισης», τόνισε.t