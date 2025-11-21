Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρουσιάζει «υπεύθυνο» πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας 117 δισ. ευρώ

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι επιβεβαίωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της ενέκρινε πρόγραμμα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το σχέδιο, που κατά δημοσιεύματα του Τύπου προβλέπει δημόσιες δαπάνες 117 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι δημοσιονομικά «υπεύθυνο».

«Αυτό που πρέπει να κάνει τώρα η Ιαπωνία δεν είναι να αποδυναμωθεί με υπερβολικά μέτρα λιτότητας αλλά να αυξήσει την εθνική δύναμη με προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές», είπε η κ. Τακαΐτσι.

Ευνοώντας «ισχυρή οικονομία και αυξάνοντας τον δείκτη ανάπτυξης, θα μειώσουμε τον λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ» και θα επιτευχθεί «δημοσιονομική ανθεκτικότητα» και η «εμπιστοσύνη της αγοράς», πρόσθεσε.

Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo και άλλα ιαπωνικά ΜΜΕ, τα μέτρα που προβλέπονται θα κοστίσουν 21,3 τρισεκατομμύρια γεν (117 δισ. ευρώ) και σκοπό έχουν να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Η Τακαΐτσι θέλει «εποικοδομητικές» σχέσεις με την Κίνα - Η θέση της χώρας για την Ταϊβάν παραμένει «αμετάβλητη»

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι τόνισε σήμερα ότι θέλει «εποικοδομητική» σχέση με την Κίνα, επαναλαμβάνοντας πως η θέση της χώρας της όσον αφορά την υπόθεση της Ταϊβάν δεν έχει μεταβληθεί, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Τόκιο και το Πεκίνο το τελευταίο διάστημα.

«Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο (Κινέζος) πρόεδρος Σι (Τζινπίνγκ) κι εγώ επιβεβαιώσαμε τον γενικό προσανατολισμό» ώστε «να προωθηθεί με συνολικό τρόπο η στρατηγική, αμοιβαία επωφελής σχέση» των δυο χωρών, να «οικοδομήσουμε εποικοδομητική και σταθερή σχέση», είπε η κ. Τακαΐτσι σε δημοσιογράφους.

«Η θέση της κυβέρνησης (της) παραμένει αμετάβλητη» όσον αφορά την Ταϊβάν, επέμεινε