IAEA: Καμία ένδειξη για ζημιά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο επικεφαλής της πυρηνικής εποπτικής αρχής του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, είπε ότι η υπηρεσία του δεν έχει «καμία ένδειξη» ότι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν πληγεί από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές για τα πυρηνικά... συνεχίζονται, χωρίς καμία απάντηση μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε ότι αυτό το απαραίτητο κανάλι επικοινωνίας μπορεί να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό», είπε ο Γκρόσι καθώς ανοίγει μια ειδική συνεδρίαση για το Ιράν του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις...έχει καταστραφεί ή πληγεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του προς το Συμβούλιο που αριθμεί 35 χώρες μέλη.

«Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές του πυρηνικού προγράμματος...συνεχίζονται με καμία απάντηση μέχρι στιγμής», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Ο Γκρόσι είπε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν «πολύ ανησυχητική», προτρέποντας για «απόλυτη αυτοσυγκράτηση» μετά τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν και τις αντίποινα πυραυλικές επιθέσεις του.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», λέει ο Γκρόσι.