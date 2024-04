ΗΑΕ: Τέσσερις νεκροί - Προβλήματα στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Οι θάνατοι από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυξήθηκαν σε τουλάχιστον τέσσερις, έγινε γνωστό από τις αρχές την Παρασκευή, την ώρα που δρόμοι παραμένουν πλημμυρισμένοι και προβλήματα καταγράφονται στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η καταιγίδα έπληξε πρώτα το Ομάν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, προτού σαρώσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τρίτη, όπου καταγράφηκαν οι σφοδρότερες βροχές στα 75 χρόνια που τηρούνται τα σχετικά αρχεία.

Δύο γυναίκες από τις Φιλιππίνες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν στα οχήματά τους κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση στη Μανίλα. Ένας άνδρας από τα ΗΑΕ, ηλικίας περίπου 70 ετών, σκοτώθηκε, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από ορμητικούς χείμαρρους στο βόρειο εμιράτο Ρας Αλ Χαϊμά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένα από τα πιο πολυσύχναστα, που αποτελεί κόμβο για τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή, καταβάλλει ακόμα προσπάθειες προκειμένου να εκτελεστούν οι πτήσεις σε εκκρεμότητα, τρεις ημέρες μετά την καταιγίδα.

Περιορίζει τις αφίξεις για δύο ημέρες, έως την Κυριακή.

Ο αερομεταφορέας Emirates, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, ανακοίνωσε πως το check-in έχει ανασταλεί για τους επιβάτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσω του Ντουμπάι αν και εκείνοι για τους οποίους η πόλη είναι τελικός προορισμός θα μπορέσουν να ταξιδέψουν κανονικά.

Έως το πρωί της Παρασκευής, 1.478 πτήσεις προς και από το Ντουμπάι ακυρώθηκαν από την Τρίτη, περίπου το 30% όλων των πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο καταγραφής αεροπορικών πτήσεων FlightRadar24.

Στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο κρατικός αερομεταφορέας Etihad ανακοίνωσε πως οι πτήσεις εκτελούνται πλέον κανονικά.

Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει το Ντουμπάι, το πιο πολυπληθές εμιράτο, με το Άμπου Ντάμπι παραμένει εν μέρει κλειστός σήμερα.

Στο βόρειο τμήμα των ΗΑΕ, μεταξύ άλλων στο εμιράτο Σάρτζα, τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα σπίτια τους. Κάτοικοι λένε πως επιχειρήσεις έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επιστρέψουν αργά τη Δευτέρα, αν και προβλέπονται ασθενείς, ενώ υπάρχει μια πιθανότητα ισχυρών βροχών ξανά την Τρίτη σε ορισμένες περιοχές.



Χάος στο Ντουμπάϊ: Σήμα κινδύνου για τις πρωτοφανείς πλημμύρες (vids)

Σοβαρά προβλήματα λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) ενώ η αεροπορική εταιρεία Emirate Airlines ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι αναστέλλει το τσεκ-ιν για τους επιβάτες που αναχωρούν από το εν λόγω αεροδρόμιο από τις 8 π.μ. σήμερα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τα μεσάνυχτα λόγω των επιχειρησιακών προβλημάτων που προκαλούν η κακοκαιρία και η κατάσταση των δρόμων.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως οι πτήσεις καθυστερούν ή κατευθύνονται προς άλλα αεροδρόμια, ενώ πληρώματα αδυνατούν να φθάσουν στο αεροδρόμιο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Τα σχολεία στα επτά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν και πολλοί εργαζόμενοι δούλεψαν εκτάκτως από το σπίτι.

Ελλείψει αποχετευτικού δικτύου, επιστρατεύτηκαν βυτιοφόρα για να αντλήσουν το νερό που πλημμύρισε και αρκετά σπίτια.

Ανάλογες εικόνες απαθανατίστηκαν στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

Στο γειτονικό Ομάν, ένα σουλτανάτο που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 10 μαθητές που παρασύρθηκαν μαζί με όχημα κι έναν ενήλικα.

