Χάος στο Ντουμπάϊ: Σήμα κινδύνου για τις πρωτοφανείς πλημμύρες (vids)

Σοβαρά προβλήματα λόγω της πρωτοφανούς κακοκαιρίας ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) ενώ η αεροπορική εταιρεία Emirate Airlines ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε ότι αναστέλλει το τσεκ-ιν για τους επιβάτες που αναχωρούν από το εν λόγω αεροδρόμιο από τις 8 π.μ. σήμερα (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) μέχρι τα μεσάνυχτα λόγω των επιχειρησιακών προβλημάτων που προκαλούν η κακοκαιρία και η κατάσταση των δρόμων.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως οι πτήσεις καθυστερούν ή κατευθύνονται προς άλλα αεροδρόμια, ενώ πληρώματα αδυνατούν να φθάσουν στο αεροδρόμιο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Τα σχολεία στα επτά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν και πολλοί εργαζόμενοι δούλεψαν εκτάκτως από το σπίτι.

Ελλείψει αποχετευτικού δικτύου, επιστρατεύτηκαν βυτιοφόρα για να αντλήσουν το νερό που πλημμύρισε και αρκετά σπίτια.

Ανάλογες εικόνες απαθανατίστηκαν στο Μπαχρέιν, στο Κατάρ και στη Σαουδική Αραβία.

Στο γειτονικό Ομάν, ένα σουλτανάτο που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 10 μαθητές που παρασύρθηκαν μαζί με όχημα κι έναν ενήλικα.

