ΗΑΕ: Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις - Πλημμύρισαν δρόμοι, έκλεισε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι (pics&vids)

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, με σφοδρές καταιγίδες σαρώνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τους κατοίκους του Ντουμπάι και άλλων περιοχών να είναι αντιμέτωποι με καταρρακτώδεις βροχές και δρόμους «ποτάμια», όπως δείχνουν εικόνες και βίντεο στα social media.

🛑 FOOTAGE: HISTORIC STORM in #Dubai right now! Non-stop extreme downpours have been occurring since morning, triggering massive floods all across the city. Rain accumulation is now exceeding up to 100mm. 😮 pic.twitter.com/EaTLAO55GU — PakWeather.com (@Pak_Weather) April 16, 2024

Σύμφωνα με το The National, οι αρχές των ΗΑΕ κάλεσαν την Τρίτη τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μειώσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών δήλωσε ότι οι πολίτες θα πρέπει να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο σε περίπτωση «ακραίας ανάγκης».

AP Photo/Jon Gambrell

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν και το πρωί της Τετάρτης με τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθήσουν τα μέτρα ασφαλείας όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

🤬A stay-at-home warning as heavy rain hit all seven Emirates, including Dubai. pic.twitter.com/glUga5JB3e — Truthseeker (@Xx17965797N) April 16, 2024

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι δήλωσαν ότι 17 πτήσεις ακυρώθηκαν την Τρίτη λόγω των καιρικών συνθηκών.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα καταγράφηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι. Η έντονη βροχόπτωση συνεχίστηκε στο Ντουμπάι για αρκετές ώρες το πρωί της Τρίτης, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι πρόκειται για το «πρώτο κύμα» κακοκαιρίας που επρόκειτο να πλήξει τα Εμιράτα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ένα δεύτερο κύμα βροχοπτώσεων έπληξε τη χώρα λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Αναφέρθηκαν εκτεταμένες ζημιές στους δρόμους, ενώ οι πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι παρουσίασαν καθυστερήσεις, με αεροδρόμια να πλημμυρίζουν.

Η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι (DXB) διακόπηκε για 25 λεπτά την Τρίτη λόγω έντονης καταιγίδας, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Συνολικά 45 πτήσεις ακυρώθηκαν και τρεις πτήσεις έφυγαν από άλλα γειτονικά αεροδρόμια, δήλωσε εκπρόσωπος του DXB στο Gulf News.

Thread of best videos I've been sent of the current situation in Dubai from the storm. pic.twitter.com/sK6aRL6Jdu — Charles Read (@chatwithcharles) April 16, 2024

Παράλληλα, σύμφωνα με εικόνες και βίντεο στα social media, ένας δρόμος κατέρρευσε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

A road collapsed in Al Ain as torrential rain and thunderstorms struck the UAE on Tuesday pic.twitter.com/QpC2X4Djd2 — The National (@TheNationalNews) April 16, 2024

Rain and flooded here also in ajman UAE🇦🇪 pic.twitter.com/BAtlFSLW5q — kingMarko13 (@markanthonymab9) April 16, 2024

Ομάν: 17 νεκροί από τις πλημμύρες

Παράλληλα, στο γειτονικό Ομάν, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του φαινομένου την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (NCEM) της χώρας.

Την Τρίτη, η κυβέρνηση ανέστειλε την εργασία των υπαλλήλων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε πέντε επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων των Musandam, Al Buraimi, Al Dhahirah και Al Dakhiliyah, λόγω των καιρικών συνθηκών.