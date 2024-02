ΗΑΕ: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι - Χαλάζι, καταιγίδες και πλυμμήρες

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι, με τους κατοίκους να ξυπνούν το πρωί της Δευτέρας από αστραπές, βροντές και καταρρακτώδη βροχή, ενώ τμήματα του Άμπου Ντάμπι καλύφθηκαν από χαλάζι.

Το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσε κόκκινο και κίτρινο συναγερμό για να προειδοποιήσει για περισσότερες βροχές μέχρι τις έξι το απόγευμα.

Το υπουργικό συμβούλιο των ΗΑΕ είχε ήδη ανακοινώσει την εξ αποστάσεως εργασία για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

View this post on Instagram

Make this Dubai 🇦🇪 cold no kill me 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 I don freeze plsss where can I get origin pic.twitter.com/vIXOeL7adJ