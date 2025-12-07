Techcrunch

Η επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπιέρ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το πρόστιμο των 120 εκατ. € (περίπου 140 εκατ. $) που επέβαλε η Κομισιόν στην εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε βάσει του Digital Services Act (DSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν χαρακτήρισε το σύστημα μπλε τικ του X ως «παραπλανητικό» και τόνισε ότι το επί πληρωμή σύστημα επαλήθευσης καθιστά τους χρήστες ευάλωτους σε απομιμήσεις και απάτες. Επιπλέον, η Κομισιόν δήλωσε ότι η βάση διαφημίσεων του X δεν πληρούσε τις απαιτήσεις διαφάνειας και προσβασιμότητας που προβλέπει ο DSA.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι το X πρέπει να απαντήσει εντός 60 ημερών στις ανησυχίες σχετικά με τα μπλε τικ και εντός 90 ημερών στις παραβάσεις διαφάνειας διαφημίσεων, διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσει πρόσθετες κυρώσεις.

Τώρα φαίνεται ότι το X έχει τιμωρήσει τον λογαριασμό της Κομισιόν στην πλατφόρμα — όχι, σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω του προστίμου, αλλά εξαιτίας της χρήσης του διαφημιστικού συστήματος της X από την Κομισιόν.

Αναφερόμενη στην ανάρτηση της Κομισιόν που ανακοίνωνε το πρόστιμο, η Μπιέρ κατηγόρησε την EC ότι συνδέθηκε σε έναν «ανενεργό λογαριασμό διαφημίσεων για να εκμεταλλευτεί ένα κενό στο Ad Composer μας — για να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που παραπλανά τους χρήστες να πιστεύουν ότι πρόκειται για βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την απήχησή του».

«Όπως ίσως γνωρίζετε, το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ίση φωνή στην πλατφόρμα μας», έγραψε η Μπιέρ. «Ωστόσο, φαίνεται ότι εσείς πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».

Ως αποτέλεσμα, δήλωσε ότι ο λογαριασμός διαφημίσεων της Κομισιόν έχει «τερματιστεί». Η Μπιέρ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η εκμετάλλευση «ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο» και ότι έκτοτε έχει διορθωθεί.

Παρόλο που η Κομισιόν μπορεί να έχασε τη δυνατότητα να αγοράζει διαφημίσεις στο X, η ανάρτησή στην οποία ανακοίνωνε το πρόστιμο παραμένει ενεργή, και ο λογαριασμός της εξακολουθεί να φέρει το γκρι τικ, που υποδεικνύει ότι ανήκει σε κυβερνητικό οργανισμό.



