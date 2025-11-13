Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα C-130 μετά το δυστύχημα στη Γεωργία

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε λεπτομερή δήλωση σχετικά με τη συντριβή του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130E στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν–Γεωργίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτών.

Όπως αναφέρει η Sabah, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου: «Στις 11 Νοεμβρίου 2025, το C-130E, αριθμός ουράς 68-1609, της 12ης Διοίκησης Κύριας Αερομεταφοράς, απογειώθηκε από Καγκερί στις 09:02 για μεταφορά προσωπικού και υλικού στην Γκανζά, Αζερμπαϊτζάν, και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 11:06».

«Αργότερα, μια 10μελής ομάδα συντήρησης των F-16 που πετούσαν στο Αζερμπαϊτζάν απογειώθηκε στις 13:15 με συνολικά 20 άτομα για να μεταφέρει υλικά συντήρησης στο 5ο Κύριο Αεροπορικό Σμήνος (Μερζιφόν). Η τελευταία ραδιοεπικοινωνία με τον Πύργο Ελέγχου της Τιφλίδας έγινε στις 13:50. Μετά από αυτήν την ώρα, η επικοινωνία χάθηκε και στις 14:34 αναφέρθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν–Γεωργίας, νότια της Τιφλίδας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο αναφέρει ότι ξεκίνησε άμεση συνεργασία με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής drone στην περιοχή.

Η αιτία της συντριβής βρίσκεται υπό διερεύνηση από την ομάδα διερεύνησης ατυχημάτων και δεν έχουν εξαχθεί συμπεράσματα.

Το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιανουαρίου 2012, εντάχθηκε στον τουρκικό στόλο το 2014, και εκσυγχρονίστηκε και τέθηκε σε ενεργή υπηρεσία από το 2022. Μάλιστα, η τελευταία συντήρησή του πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι, όλα τα C-130 έχουν προσωρινά καθηλωθεί από τις 12 Νοεμβρίου 2025, ως προληπτικό μέτρο, ενώ οι πτήσεις θα λειτουργήσουν ξανά μόλις πραγματοποιηθούν λεπτομερείς τεχνικοί έλεγχοι.