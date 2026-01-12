Η Σουηδία θα δαπανήσει 440 εκατ. δολάρια για drones

Η Σουηδία θα δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια κορώνες (437 εκατομμύρια δολάρια) για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θα παραδοθούν τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Πολ Τζόνσον.

Συγκεκριμένα, το μέλος του ΝΑΤΟ θα αγοράσει μη επανδρωμένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων drone μακράς εμβέλειας, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και drone επιτήρησης, καθώς και drone θαλάσσιας επιτήρησης και ναρκαλιευτικών.

«Κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: το μελλοντικό πεδίο μάχης θα χαρακτηρίζεται από μη επανδρωμένα συστήματα και μακράς εμβέλειας ικανότητες», δήλωσε ο Τζόνσον στην ετήσια διάσκεψη άμυνας της Σουηδίας στο Σάλεν, στη βόρεια Σουηδία.

«Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, είτε θα πεθάνει είτε θα ηττηθεί. Ο πόλεμος, όπως γνωρίζουμε, είναι σκληρός δάσκαλος».

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα επενδύσει 1,3 δισεκατομμύρια κορώνες σε νέους στρατιωτικούς δορυφόρους, δήλωσε ο Τζόνσον.

Η Σουηδία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσχώρησε στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) τον Μάρτιο του 2024, έχει αυξήσει τις μόνιμες στρατιωτικές δαπάνες της από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η σουηδική κυβέρνηση δανείζεται επίσης 300 δισεκατομμύρια κορώνες για να επιταχύνει την απόκτηση νέου εξοπλισμού, όπως συστήματα αεράμυνας, υποβρύχια και επιφανειακά πλοία.