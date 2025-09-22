«Εκλογικός» Προϋπολογισμός στη Σουηδία: 8,5 δισ. δολάρια διοχετεύονται στην οικονομία της χώρας

Ο Προϋπολογισμός της Σουηδίας για το 2026 θα διοχετεύσει περίπου 80 δισ. κορώνες (8,50 δισ. δολάρια) στην οικονομία, δήλωσε η κυβέρνηση τη Δευτέρα, με τον δεξιό συνασπισμό να ελπίζει για επιτάχυνση της υποτονικής ανάπτυξης ενόψει των γενικών εκλογών τον επόμενο Σεπτέμβριο.

«Η ισχύς των κρατικών οικονομικών της Σουηδίας χρησιμοποιείται τώρα για να διασφαλιστεί ότι οι εργατικοί άνθρωποι θα έχουν περισσότερα χρήματα στα πορτοφόλια τους», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της σχετικά με το νομοσχέδιο για τον Προϋπολογισμό, το οποίο θα καταθέσει στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα.

«Αυτό μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο μέλλον και να τερματίσει την ύφεση», αναφέρθηκε στην ίδια ανακοίνωση.

Οι μειώσεις φόρων για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τις εταιρείες, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και η αύξηση των χρημάτων για την άμυνα ήταν μεταξύ των κύριων μέτρων στο πιο εκτεταμένο νομοσχέδιο δαπανών από την πανδημία COVID-19.

Ο Προϋπολογισμός περιείχε επίσης περισσότερα χρήματα για σχολεία, υγειονομική περίθαλψη και πολιτική άμυνα, καθώς και υψηλότερα επιδόματα στέγασης για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Η οικονομία της Σουηδίας, όπως πολλές άλλες στην ΕΕ, έχει κολλήσει σε χαμηλή ταχύτητα, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι αβέβαια για τον αντίκτυπο ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και να εξακολουθεί να πλήττεται μετά από μια περίοδο πληθωρισμού που ξεπέρασε το 10%.

Αλλά σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία, οι οποίες αγωνίζονται να μειώσουν τις δαπάνες και το χρέος τους, ενώ αντιμετωπίζουν πολλαπλές οικονομικές προκλήσεις, η Σουηδία έχει περιθώρια για δημοσιονομική γενναιοδωρία. Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε περίπου 32% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με περίπου 90% σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ακόμα και μετά τη δέσμευση να δαπανήσει το 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα και να δανειστεί περίπου 220 δισεκατομμύρια κορώνες για τη χρηματοδότηση νέων πυρηνικών σταθμών, το χρέος είναι πιθανό να παραμείνει κάτω από το 35% του ΑΕΠ.