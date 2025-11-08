Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει νέο άνοιγμα στην ευρύτερη τουριστική αγορά

Η Σαουδική Αραβία αναπτύσσει τις τουριστικές επιλογές μεσαίας και ανώτερης μεσαίας κατηγορίας και σχεδιάζει να αυξήσει την πρόσβαση σε ξενοδοχειακή στέγαση για θρησκευτικές προσκυνηματικές επισκέψεις, μετά από χρόνια εστίασης στην ανάπτυξη ακριβών πολυτελών θέρετρων, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού της χώρας.

«Ξεκινήσαμε χτίζοντας πολυτελείς προορισμούς για πολυτελείς ταξιδιώτες. Και έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή προορισμών για τη μεσαία και την ανώτερη μεσαία τάξη», δήλωσε στο Reuters ο Σαουδάραβας υπουργός Τουρισμού Αχμέντ Αλ-Χατίμπ.

«Δεν θα αγνοήσουμε αυτό το τμήμα της αγοράς», πρόσθεσε, στο περιθώριο της ετήσιας διάσκεψης για τον τουρισμό του ΟΗΕ, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στο Ριάντ.

Η προσέλκυση τουριστών αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες του σχεδίου «Vision 2030» του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με στόχο τη διαφοροποίηση της οικονομίας της χώρας μακριά από το πετρέλαιο και τη μεταμόρφωση της κοινωνίας στην άλλοτε υπερσυντηρητική βασιλεία.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Σαουδική Αραβία στοχεύει να προσελκύει 150 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως έως το 2030, τουλάχιστον το ένα τρίτο εξ αυτών από το εξωτερικό.

Με τα κύρια θέρετρα στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας να κοστίζουν περίπου 2.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση, λίγοι ταξιδιώτες με μέσο εισόδημα έχουν αυτή τη στιγμή ξενοδοχειακές επιλογές.

Ο Αλ-Χατίμπ δήλωσε ότι 10 νέα θέρετρα που αναμένεται να ανοίξουν τους επόμενους μήνες στο νησί Σέμπαρα της Ερυθράς Θάλασσας θα προσφέρουν «πολύ χαμηλότερη τιμή» από τις υπάρχουσες επιλογές, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα νούμερα.

Ο θρησκευτικός τουρισμός παραμένει στο επίκεντρο των οικονομικών σχεδίων της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αλ-Χατίμπ ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να σχεδόν διπλασιάσει τον αριθμό των προσκυνητών που έρχονται στη χώρα για τα ιερά προσκυνήματα στις πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, φτάνοντας τα 30 εκατομμύρια έως το 2030, με τη βοήθεια δεκάδων χιλιάδων νέων ξενοδοχειακών δωματίων.

Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει επίσης να ενθαρρύνει τους ανθρώπους στην περιοχή να επισκέπτονται τη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω ενός σχεδίου για δημιουργία βίζας τύπου Σένγκεν για τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο Αλ-Χατίμπ δήλωσε ότι αυτή η βίζα θα γίνει διαθέσιμη «το 2026, το αργότερο το 2027».