Η Ρωσία ζητάει από τον ICAO χαλάρωση των κυρώσεων καθώς αντιμετωπίζει έλλειψη ανταλλακτικών

Η Ρωσία απευθύνθηκε στο συνέδριο του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στο Μόντρεαλ, παροτρύνοντας την ηγεσία του να χαλαρώσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ανταλλακτικά και υπερπτήσεις, μη αποδεχόμενη τις διεθνείς αντιδράσεις για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία και απορρίπτοντας τις κυρώσεις ως «παράνομα καταναγκαστικά μέτρα», σύμφωνα με έγγραφα εργασίας που υπέβαλλε και μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι δυτικές κυρώσεις έχουν στερήσει από την Ρωσία την πρόσβασή σε αγορές ξένων αεροσκαφών και ανταλλακτικών, αναγκάζοντας τις Ρωσικές αεροπορικές εταιρείες να αναζητούν ανταλλακτικά για τα περισσότερα από 700 αεροσκάφη που διαθέτουν, τα περισσότερα της Airbus and Boeing στο σύνολό τους, μέσω έμμεσων οδών εισαγωγών.

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν τώρα να διαπραγματευθούν την άρση των κυρώσεων, κυρίως στα ανταλλακτικά, τα οποία όπως λένε είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των πτήσεων, δήλωσε στο Reuters μία πηγή από τον κλάδο την πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας.

Η Ρωσία παραθέτει τα επιχειρήματά της ενώπιον των ρυθμιστικών αρχών και άλλων αντιπροσώπων του συνεδρίου του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) που συνέρχεται κάθε τρία χρόνια, και το οποίο ξεκινά τις εργασίες αύριο Τρίτη και θα διαρκέσει έως τις 3 Οκτωβρίου.

Ο ICAO, που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ορίζει παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας για την πολιτική αεροπορία και το διοικητικό του συμβούλιο έχει καταδικάσει τη Μόσχα για παραβίαση της κυριαρχίας του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και για διπλή εγγραφή αεροσκαφών.

Η Ρωσία υπέβαλε το αίτημά της μετά την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον κρατικό αερομεταφορέα της Λευκορωσίας Belavia την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες είχαν επιβληθεί μετά την υποστήριξη που εξέφρασε το Μινσκ προς τη Μόσχα στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Στα έγγραφα εργασίας που υποβλήθηκαν ενώπιον του συνεδρίου, η Μόσχα δηλώνει ότι οι κυρώσεις αντιβαίνουν στους παγκόσμιους κανόνες.

Η Ρωσία προσπαθεί επίσης να κερδίσει τις εκλογές στο διοικητικό συμβούλιο του ICAO, το οποίο αποτελείται από 36 κράτη, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει αρκετές ψήφους το 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Οι προσπάθειές της ήδη προκαλούν αντιδράσεις.

«Ο Καναδάς γνωρίζει την υποψηφιότητα της Ρωσίας για το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και δεν υποστηρίζει την εκλογή της Ρωσίας σε αυτό το όργανο», δήλωσε εκπρόσωπος του Global Affairs Canada το Σάββατο.

Ως η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμπορικά αεροσκάφη για τις εγχώριες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών στις 11 διαφορετικές ζώνες ώρας που έχει στην επικράτεια της, αλλά πρόσφατα περιστατικά υποδηλώνουν ότι ο στόλος της υποβαθμίζεται.

Στα τέλη Ιουλίου, ένα Antonov An-24 σοβιετικής εποχής, κατασκευασμένο το 1976, συνετρίβη στη ρωσική Άπω Ανατολή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 48 επιβαίνοντες. Μέρες αργότερα, η ρωσική αεροπορική εταιρεία Aeroflot καθήλωσε δεκάδες πτήσεις μετά από μια καταστροφική κυβερνοεπίθεση.

«Τα παράνομα μέτρα καταναγκασμού παραβιάζουν το ανθρώπινο δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση ανεξαρτήτως εθνικότητας και υπηκοότητας», έγραψε μια ρωσική εφημερίδα.

«Ο ICAO υποχρεούται να λάβει όλα τα πρακτικά μέτρα για να αποτρέψει τα κράτη από το να εφαρμόζουν πολιτικά, μεροληπτικά και καταναγκαστικά μέτρα στον τομέα της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας».

Γερασμένος στόλος αεροσκαφών

H Ρωσία μέσω των εγγράφων της που κατέθεσε στο συνέδριο του ICAO, ασκεί επίσης κριτική για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε 37 χώρες για τις πτήσεις των αεροσκαφών των ρωσικών αεροπορικών εταιρειών και τις απαγορεύεις που έχει επιβάλει στους τομείς συντήρησης και ασφάλισης των αεροσκαφών.

Η ρωσική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Rosaviatsiya δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το θέμα και το υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει το θέμα.

Ο στόλος των αεροσκαφών Boeing και Airbus που διαθέτει η Ρωσία γερνάει, και δεν μπορεί να εισάγει όλα τα ανταλλακτικά μέσω των λεγόμενων «γκρίζων» σχημάτων, δήλωσε πηγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας, πράγμα που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των δυτικών αεροσκαφών θα μπορούσε να μείνει καθηλωμένο στο έδαφος.