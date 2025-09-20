Η Εσθονία συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των χωρών που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη ρωσική επιθετικότητα, ωστόσο το Ταλίν δεν διαθέτει δική του μαχητική αεροπορία και βασίζεται στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι, κατ’ αρχήν, αναλαμβάνουν εναέρια αστυνόμευση σε 24ωρη βάση με κυκλική ανάληψη καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο εσθονικός στρατός, τα αεροσκάφη δεν διέθεταν σχέδιο πτήσης, οι αναμεταδότες τους ήταν απενεργοποιημένοι και η ραδιοεπικοινωνία με τον εσθονικό πύργο ελέγχου είχε διακοπεί.

Η Εσθονία και η Πολωνία έχουν ήδη ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά κράτους-μέλους.

Συχνές προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Συμμαχία, το 2024 τα συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν πάνω από 400 φορές για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροπλάνα των οποίων οι πορείες πτήσης απειλούσαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό ασκεί σημαντικές πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Ενώ οι παραβιάσεις με drone στις 10 Σεπτεμβρίου ανέδειξαν τις ευρωπαϊκές αδυναμίες στην αντιαεροπορική άμυνα κατά μη επανδρωμένων συστημάτων, οι υπερπτήσεις ρωσικών αεροσκαφών έφεραν στην επιφάνεια ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που συζητείται σοβαρά εντός της Συμμαχίας: την αεράμυνα.

Μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις εκατέρωθεν

Η έξαρση της έντασης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας συνέπεσε επίσης με την έναρξη μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων και από τις δύο πλευρές στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στις 16 Σεπτεμβρίου, η Ρωσία ολοκλήρωσε τη βασική της στρατιωτική άσκηση, τη «Zapad», στη Λευκορωσία – άσκηση που διεξάγεται μόνο μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια.

Η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας σημειώθηκε, επίσης, λίγο πριν την έναρξη μιας μεγάλης στρατιωτικής άσκησης του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον ισοδύναμης σε μέγεθος με τη «Zapad». Η άσκηση «Neptune Strike», η οποία ξεκίνησε το 2022, είναι προγραμματισμένη για τις 22 έως 26 Σεπτεμβρίου και εστιάζει σε ναυτικές επιχειρήσεις.

Η Μόσχα διέψευσε την παραβίαση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε είσοδος στον εσθονικό εναέριο χώρο.

Μια περίοδος αυξημένης έντασης φαίνεται να διαμορφώνεται – κάτι που φοβούνται ιδιαίτερα χώρες όπως η Εσθονία και η Πολωνία, οι οποίες προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή της Συμμαχίας για να προκαλέσουν αλλαγές στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.