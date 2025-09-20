Συναγερμός σε ΝΑΤΟ, Πολωνία

Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Λίγο μετά τις 08:00 π.μ., οι πολωνικές και συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις τερμάτισαν την επιχείρηση, καθώς οι αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας σταμάτησαν, ανέφερε η πολωνική διοίκηση, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες ήταν «προληπτικές και αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή».

Τραμπ: Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία μπορεί να προκαλέσει «μεγάλα προβλήματα».

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «θα εξετάσει» τις αναφορές.

«Θα με ενημερώσουν σε λίγο, οπότε θα σας ενημερώσω γι' αυτό απόψε ή αύριο», είπε.

Ερωτηθείς για την άποψή του για την κατάσταση, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα».

Η Ρωσία αρνείται ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (...) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ,», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου» του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η χώρα της Βαλτικής έκανε λόγο χθες Παρασκευή για παραβίαση «θράσους άνευ προηγουμένου» από τρία ρωσικά μαχητικά και πρόσθεσε πως ζήτησε από το NATO, του οποίου είναι κράτος μέλος, να ενεργοποιήσει το Άρθρο 4 του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, του ιδρυτικού κειμένου της στρατιωτικής συμμαχίας, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής σε βάρος κάποιου από τα μέλη της.

Το συμβάν εγγράφεται στο πλαίσιο των ολοένα πιο οξυμένων εντάσεων ανάμεσα στη Ρωσία και χώρες μέλη του NATO.

Την περασμένη εβδομάδα, κάπου είκοσι ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τρία από τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση στη Βαρσοβία, καταρρίφθηκαν από πολωνικά αεροσκάφη και ολλανδικά καταδιωκτικά F-35 — γεγονός άνευ προηγουμένου από ιδρύσεως NATO, το 1949. Μερικές ημέρες αργότερα, η Ρουμανία κατήγγειλε με τη σειρά της παραβίαση του δικού της εναέριου χώρου από ρωσικό drone.