Ουκρανία: Τρεις νεκροί από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους
20/09/2025 • 09:55
Η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του το πρωί του Σαββάτου.

«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δεχόταν μαζική επίθεση από τη Ρωσία. Ο εχθρός εκτόξευσε 40 πυραύλους – κρουζ και βαλλιστικούς – και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων. Ευχαριστώ όλους τους πολεμιστές μας που υπερασπίστηκαν τους ουρανούς όλη τη νύχτα, και τους πιλότους των F-16 μας, οι οποίοι απέδειξαν για άλλη μια φορά σήμερα την ανδρεία τους και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την απειλή πυραύλων κρουζ κατά της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις στόχευσαν το Ντνίπρο και την περιοχή, καθώς και τις περιοχές Νικολάιφ, Τσερνιχόφ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο. Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, τις κατοικημένες περιοχές και τις πολιτικές επιχειρήσεις. Στο Ντνίπρο, ένας πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία.

Μέχρι τώρα, γνωρίζουμε δεκάδες τραυματίες από τον βομβαρδισμό και, δυστυχώς, 3 νεκρούς. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

