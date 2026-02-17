Η Ρωσία ισχυρίζεται πως κατέστρεψε πάνω από 150 ουκρανικά drones τη νύχτα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν πάνω από εκατόν πενήντα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα περισσότερα από τα οποία κατευθύνονταν σε στόχους στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μόλις μερικές ώρες πριν από την επανέναρξη στη Γενεύη των συνομιλιών μεταξύ ομάδων διαπραγματευτών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας της (σ.σ. 16ης προς) 17η Φεβρουαρίου, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 151 εναέρια drones», συμπεριλαμβανομένων 38 στους αιθέρες της Κριμαίας, 50 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 29 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα, εξήγησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Παράλληλα, οι αρχές στην περιφέρεια Κρασναντάρ ανέφεραν λίγο μετά τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι και ότι δεξαμενή καυσίμων υπέστη ζημιές, διαβεβαιώνοντας πάντως πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στη Σεβαστούπολη, μεγάλο λιμάνι στη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε η Ρωσία το 2014, ο κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ αναφέρθηκε σε «μια από τις πιο μακράς διάρκειας επιδρομές πρόσφατα», διευκρινίζοντας ότι «καταρρίφθηκαν πάνω από 24 drones» γύρω από την πόλη κι ότι υπάρχουν τραυματίες, ανάμεσά τους 9χρονο αγόρι.

Οι επιδρομές καταγράφτηκαν καθώς αντιπροσωπείες της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσιγκτον συναντώνται αργότερα σήμερα για συνομιλίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.