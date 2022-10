Η Ρωσία εκκενώνει τη Χερσώνα και προειδοποιεί για «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση»

Η Ρωσία έπληξε με πυραύλους και drones καμικάζι την πόλη Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία που ελέγχεται από το Κίεβο και υποστήριξε πως ο πόλεμος τείνει προς «ανεξέλεγκτη κλιμάκωση», σε μπαράζ τηλεφωνικών επαφών του Σοϊγκού με δυτικούς υπουργούς Άμυνας.

Το χτύπημα στο Μικολάιβ, πόλη με κάποτε ακμάζουσα ναυπηγική βιομηχανία, η οποία βρίσκεται περίπου 35 χλμ (22 μίλια) βορειοδυτικά της Χερσώνας, σημειώθηκε, λίγο αφότου η Ρωσία διέταξε 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή «για να σώσουν τις ζωές τους» και προειδοποίησε για ουκρανική αντεπίθεση.

Πολιτοφυλακή στη Χερσώνα

Η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκηση της Χερσώνας ανακοίνωσε τη δημιουργία τοπικής πολιτοφυλακής, διαμηνύοντας ότι όλοι οι άνδρες που παραμένουν στην πόλη μπορούν να ενταχθούν.

Οι ρωσικές αρχές διέταξαν τους αμάχους να απομακρυνθούν από την περιφέρεια, μια από τις τέσσερις που η Ρωσία προσάρτησε τον περασμένο μήνα.

Μπαράζ επαφών Σοϊγκού με Δύση

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού συζήτησε την «ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση» σε τηλεφωνικές συνομιλίες με Βρετανούς, Γάλλους και Τούρκους ομολόγους του, όπως ανέφερε η Μόσχα.

Μίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες. Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ο Όστιν είπε στον Σοϊγκού πως «απέρριψε κάθε πρόσχημα για ρωσική κλιμάκωση».

Σοϊγκού για «βρώμικη βόμβα»

Χωρίς να παράσχει στοιχεία, ο Σοϊγκού είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακώσει με «βρώμικη βόμβα» ή συμβατικά εκρηκτικά με ραδιενεργό υλικό.

Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προστατεύσει την επικράτειά της με το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Διάψευση από Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα απέρριψε την κατηγορία ως «παράλογη» και «επικίνδυνη», προσθέτοντας: «Οι Ρώσοι συχνά κατηγορούν τους άλλους για αυτό που σχεδιάζουν να κανουν οι ίδιοι».

Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες, Βρετανία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία «όσο χρειαστεί» και απέρριψαν την προειδοποίηση της Ρωσίας για «βρώμικη βόμβα».

«Οι χώρες μας κατέστησαν σαφές ότι όλοι απορρίπτουμε τους διαφανώς ψευδείς ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει βρώμικη βόμβα στο έδαφός της», ανέφεραν.

«Ο κόσμος θα έβλεπε κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί αυτός ο ισχυρισμός ως πρόσχημα για κλιμάκωση», πρόσθεσαν.

Πλήγμα σε πολυκατοικία

Το πυραυλικό χτύπημα της Κυριακής στο Μικολάιβ έπληξε τον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας. Θραύσματα και συντρίμμια έφτασαν σε πλατεία και γειτονικά κτίρια, σύμφωνα με το Reuters. Δεν καταγράφηκαν θύματα.

«Μετά την πρώτη έκρηξη, προσπάθησα να βγω, αλλά η πόρτα ήταν φρακαρισμένη», ανέφερε ο Ολεξάντρ Μεζίνοφ, 50 ετών, ο οποίος ξύπνησε από τις εκρήξεις. «Μετά από ένα ή δύο λεπτά, ακούστηκε δεύτερη δυνατή έκρηξη. Η πόρτα μας εκσφενδονίστηκε στον διάδρομο», εξήγησε ο ίδιος.

Καταρρίφθηκαν 12 drones καμικάζι

Την Κυριακή, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 12 από τα ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed-136 που χρησιμοποίησε εναντίον της η Ρωσία τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι προμήθευσε όπλα στη Ρωσία.

