Η Ρωσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ιρανικά drones κατά της Ουκρανίας

Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον στόχων σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία πιθανότατα χρησιμοποιεί τα ιρανικά UAV Shahed-136 για να «σπάσει» την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, καθώς τα ρωσικής κατασκευής όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς γίνονται όλο και πιο σπάνια, ανέφερε το υπουργείο στην ενημέρωσή του στο Twitter.

Οι προσπάθειες της Ουκρανίας για τον περιορισμό των UAV ήταν επιτυχείς, ανέφερε το υπουργείο.

