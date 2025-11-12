Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Καμία δια ζώσης συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο πλευρών από τις 23 Ιουλίου, όταν είχαν συναντηθεί στην Τουρκία. Ο Ρώσος αξιωματούχος Αλεξέι Πολιστσούκ ανέφερε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καλέσει τα μέρη να επανεκκινήσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Η ρωσική ομάδα είναι έτοιμη - η μπάλα βρίσκεται στο ουκρανικό γήπεδο», δήλωσε ο Πολιστσούκ.

Το Κίεβο απορρίπτει τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του.

Στη συνάντηση της 23ης Ιουλίου, που διήρκεσε μόλις 40 λεπτά, η ουκρανική πλευρά είχε προτείνει μια νέα συνάντηση μέσα στον Αύγουστο μεταξύ του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κρεμλίνο είχε απαντήσει τότε ότι ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, αλλά μόνο στη Μόσχα - όρος που το Κίεβο απέρριψε.