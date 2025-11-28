Η Ρωσία απέτυχε να επανεκλεγεί στο Συμβούλιο του Οργανισμού Ναυτιλίας του ΟΗΕ

Η Ρωσία δεν κατάφερε την Παρασκευή να συγκεντρώσει αρκετές ψήφους για να επανενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Ναυτιλίας του ΟΗΕ, παρά τις εκκλήσεις της προς τις χώρες να στηρίξουν την υποψηφιότητά της για την έδρα που έχασε το 2023.

Το αποτέλεσμα αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη Μόσχα, η οποία επίσης δεν εξασφάλισε επαρκή υποστήριξη τον Σεπτέμβριο για την εκλογή της στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αεροπορίας του ΟΗΕ - μια εξέλιξη που θεωρείται καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), με έδρα το Λονδίνο, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας και για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, και αποτελείται από 176 κράτη-μέλη. Η Ρωσία είναι μέλος του IMO από το 1958 και επανεκλεγόταν σταθερά στο Συμβούλιο έως το 2023.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού την Παρασκευή.

Η Ρωσία ήταν ανάμεσα σε 48 χώρες που διεκδικούσαν 40 θέσεις για διετή θητεία στο Συμβούλιο, το οποίο εποπτεύει το έργο του Οργανισμού. Ήταν η μόνη χώρα που απορρίφθηκε στην κατηγορία των 10 «κρατών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την παροχή διεθνών ναυτιλιακών υπηρεσιών», στην οποία περιλαμβάνονταν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Σε σημείωμά της προς τα κράτη-μέλη του IMO πριν από την ψηφοφορία, η Ρωσία υποστήριξε ότι «συμμετέχει ανοιχτά και ενεργά στο έργο όλων των οργάνων του IMO».

«Ο IMO έχει αρχίσει να παρεκκλίνει από τον αμερόληπτο ρόλο του στις διεθνείς υποθέσεις, αφιερώνοντας ολοένα και περισσότερη προσοχή σε πολιτικά ζητήματα που βρίσκονται κατά κύριο λόγο εκτός της σαφώς καθορισμένης εντολής του», ανέφερε η Μόσχα σε υποβολή της προς τον Οργανισμό.

Η Ουκρανία - που έχει αντιταχθεί έντονα στις ρωσικές προσπάθειες σε διάφορους οργανισμούς του ΟΗΕ και δεν ήταν υποψήφια για το Συμβούλιο του IMO - κάλεσε τα κράτη-μέλη να μη στηρίξουν την υποψηφιότητα της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα «υπονομεύει την ασφάλεια της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας και δεν μπορεί να διεκδικεί ηγετικό ρόλο στη διεθνή ναυτιλιακή διακυβέρνηση».