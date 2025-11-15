Deutsche Welle

Τη μεσολάβηση του Γερμανού καγκελάριου προς την Τουρκία ώστε η Άγκυρα να πειστεί και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα που θα δείχνουν βούληση για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις ζήτησε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση της προόδου εν είδει ενός «πάρε-δώσε», μέσω του οποίου θα συσχετίζεται η πρόοδος στα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Σημεία της κυπριακής πρότασης

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η DW, o κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε στον Γερμανό Καγκελάριο την πρόθεση της Κύπρου να άρει τις ενστάσεις της για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου στην ΕΕ για Τούρκους επιχειρηματίες, αν η Άγκυρα αναθεωρήσει την πολιτική της για προσέγγιση πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Κύπριος πρόεδρος κοινοποίησε στον Γερμανό καγκελάριο τη βούλησή του να αποστείλει πρόσκληση στον Τούρκο ΥΠΕΞ για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ως μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό.

Αλλάζει στάση η Άγκυρα;

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό άλλωστε φάνηκε και από όσα ανέφερε ο Γερμανός Καγκελάριος στη συνέντευξη Tύπου. Ο κ. Μερτς άκουσε με ενδιαφέρον τις ιδέες του Κύπριου πρόεδρου και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρόοδος είναι εφικτή αφού για τη γερμανική κυβέρνηση ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να δει πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ.

Με την επιθυμία του Τούρκου προέδρου για εμβάθυνση των σχέσεων της Άγκυρας με την ΕΕ είναι πιθανόν να σχετίζονται και πληροφορίες της DW που έρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά για την προ ημερών πρώτη συνάντηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε στον νέο ηγέτη του ψευδοκράτους ότι αν και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού στη βάση ομοσπονδίας είναι εφικτή, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι του διαλόγου εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: Deutsche Welle