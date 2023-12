Η πρόεδρος του Χάρβαρντ κατηγορείται και για λογοκλοπή, εκτός από αντισημιτισμό

Η πρόεδρος του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκέι, διέψευσε εχθές κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς εις βάρος για λογοκλοπή κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της καριέρας, εν μέσω του σάλου που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ μετά την αμφιλεγόμενη τοποθέτησή της ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου σχετικά με την άνοδο του αντισημιτισμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Σε δήλωσή της στην Boston Globe τη Δευτέρα, η Γκέι υπερασπίστηκε τις ακαδημαϊκές της γνώσεις και την ακεραιότητα του έργου της, λέγοντας ότι πάντοτε εργαζόταν σκληρά ώστε να διασφαλίσει ότι ανταποκρινόταν στα υψηλότερα πρότυπα.

Οι νέες κατηγορίες εις βάρος της ακαδημαϊκού προήλθαν από δύο μπλόγκερ, τον Κρίστοφερ Ρούφο και τον Κρίστοφερ Μπρουνέ, οι οποίοι κατηγόρησαν την Γκέι για λογοκλοπή στη διδακτορική διατριβή της το 1997. Συγκεκριμένα, οι δύο μπλόγκερ ισχυρίστηκαν ότι η πολιτική επιστήμονας χρησιμοποίησε αυτολεξεί φράσεις από μελέτες των συγγραφέων Λόρενς Λόμπο και Φράνκλιν Γκίλιαν, καθώς και της ακαδημαϊκού Κάρολ Σουέιν.

EXCLUSIVE: @RealChrisBrunet and I have obtained documentation demonstrating that Harvard President Claudine Gay plagiarized multiple sections of her Ph.D. thesis, violating Harvard's policies on academic integrity. This is a bombshell. 🧵

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα παραπάνω πρόσωπα, ο καθηγητής του Χάρβαρντ Λόρενς Λόμπο, δήλωσε στη Boston Globe ότι θεωρεί πως η δουλειά του ίδιου και του συνεργάτη του αναγνωρίστηκε ρητά στη διατριβή της Γκέι, επομένως δεν τον ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι ισχυρισμοί.

Η ακαδημαϊκός Κάρολ Σουέιν από τη μεριά της ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter τα εξής: «Μόλις έμαθα για την ανάλυση του έργου της Κλοντίν Γκέι και τους ισχυρισμούς περί λογοκλοπής. Δεν έχω διαβάσει τα εν λόγω άρθρα ή βιβλία. Ωστόσο, δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό: πρώτον, το γνωμικό ότι η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακείας και δεύτερον, το γεγονός ότι η επιτροπή, οι αξιλογητές και οι συνάδελφοι της Δρ. Γκέι θα έπρεπε να είχαν εντοπίσει αυτές τις υποτιθέμενες παραβάσεις».

BREAKING: The National Association of Scholars calls on Harvard to remove Claudine Gay as president of the university. The esteemed group notes Gay's "shoddy professional work," "record of plagiarism," and "promotion of racist policies." Momentum is building. pic.twitter.com/F3Nz6hUex6