Κογκρέσο: Έλεγχος σε πανεπιστήμια «ελίτ» των ΗΠΑ για αντισημιτισμό φοιτητών

Οι νομοθέτες ξεκίνησαν την Πέμπτη έρευνα για τον αντισημιτισμό σε τρία από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, αφού οι επικεφαλής τους διαφωνούσαν για το αν οι διαμαρτυρίες φοιτητών που ζητούσαν τη γενοκτονία των Εβραίων αποτελούσαν παρενόχληση και παραβίαζαν τις πολιτικές του πανεπιστημίου.

Τα όσα έγιναν στην Επιτροπή του Κογκρέσου πυροδότησαν αμέτρητα κατεδαφιστικά σχόλια επωνύμων και μη στις ΗΠΑ για το τι είναι τα «πανεπιστήμια της ελίτ».

Πολύ έντονη και συναισθηματική φορτισμένη ήταν και η αντίδραση του Άλμπερτ Μπουρλά, CEO της Pfizer, που ως γνωστόν είναι Έλληνας Εβραίος. Ο Άλμπερτ Μπουρλά συνόδευσε την ανάρτησή του τη φωτογραφία της θείας του Γκρατσιέλα Μπουρλά, αδελφής του πατέρα του, που εξοντώθηκε στο Άουσβιτς σε ηλικία 17 ετών.

I was ashamed to hear the recent testimony of 3 top university presidents. In my personal opinion, it was one of the most despicable moments in the history of U.S. academia. The 3 Presidents were offered numerous opportunities to condemn racist, antisemitic, hate rhetoric and…