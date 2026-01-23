Η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία πλήττει το ενεργειακό σύστημα

Η Πολωνία στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα αρχές και δωρητές, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει τους πολίτες αντιμέτωπους μ' ένα δριμύ χειμώνα χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό.

Τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει σε διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στο Κίεβο, οι οποίες διαρκούν πλέον τρεις ή τέσσερις φορές περισσότερο απ' ό,τι τους προηγούμενους χειμώνες. Οι θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύκτας πέφτουν μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.

Η Ρωσία λέει πως οι επιθέσεις της στην Ουκρανία είναι σχεδιασμένες για να μειώσουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανών. Η Ουκρανία λέει ότι ο στόχος τους είναι να βλάψουν αμάχους και να σπάσουν το ηθικό τους.

«Με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην Ουκρανία … ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ διέταξε να σταλεί εξοπλισμός για την προστασία των αμάχων από τις θερμοκρασίες παγετού», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Πολωνοί πολίτες έχουν μέχρι στιγμής δωρίσει περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ζλότι (σχεδόν 1,8 εκατομμύριο ευρώ) σε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά γεννητριών για το Κίεβο.

«Για εμάς είναι μια χειρονομία υποστήριξης - γι' αυτούς, μια πραγματική ευκαιρία να επιβιώσουν το χειμώνα», αναφέρουν στον ιστότοπό τους οι δωρητές.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 379 γεννήτριες και 18 συσκευές θέρμανσης θα παραδοθούν στην Ουκρανία από τη Κυβερνητική Υπηρεσία Στρατηγικών Αποθεμάτων, ενώ θα παρασχεθούν άλλες 447 γεννήτριες με χρήση κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βαρσοβία δωρίζει επίσης 90 γεννήτριες στο Κίεβο.

«Όλοι παρακολουθούμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αυτές της βάναυσες ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμης σημασίας υποδομές, σε ουκρανικές πόλεις, οι οποίες φυσικά προκαλούν απώλειες μεταξύ των αμάχων, αλλά έχουν επίσης αφήσει μεγάλο μέρος του Κιέβου χωρίς ενέργεια και ηλεκτρικό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος της πολωνικής πρωτεύουσας Ράφαου Τσασκόφσκι.