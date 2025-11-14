Η Ουκρανία ξεκινά μαζική παραγωγή αναχαιτιστικών drones για την ενίσχυση της αεράμυνας

Η Ουκρανία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή των νέων, εγχωρίως αναπτυγμένων αναχαιτιστικών drones της για την ενίσχυση της αεράμυνας, δήλωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια, ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις μακριά από το μέτωπο δέχονται σχεδόν καθημερινές επιθέσεις από εκατοντάδες ρωσικά drones.

Στην τελευταία επίθεση κατά της Ουκρανίας χρησιμοποιήθηκαν 430 drones, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι τρεις πρώτοι κατασκευαστές έχουν ήδη ξεκινήσει την παραγωγή, ενώ άλλοι 11 ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν γραμμές παραγωγής.

Τα drones θα βασίζονται σε μια εγχωρίως αναπτυγμένη τεχνολογία που ονομάζεται «Όκτοπους». Το υπουργείο δήλωσε ότι η τεχνολογία για την αναχαίτιση των drones Σαχέντ (Shahed) δοκιμάστηκε σε μάχη και απέδειξε ότι λειτουργεί «τη νύχτα, υπό παρεμβολές και σε χαμηλά υψόμετρα».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι ο στόχος είναι η παραγωγή έως 1.000 αναχαιτιστικών ημερησίως.

Η Ρωσία επενδύει σημαντικά σε drones μεγάλου βεληνεκούς και αυξάνει σταθερά τον αριθμό των drones που χρησιμοποιεί σε μία επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Τα αναχαιτιστικά drones, που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα, είναι επίσης σημαντικά για την Ουκρανία, καθώς επιτρέπουν την εξοικονόμηση των πιο ακριβών πυραύλων για ταχύτερες και πιο θανατηφόρες απειλές, όπως κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι.