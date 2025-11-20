Η Ουγγαρία θέλει να διακοπεί η χρηματοδότηση της ΕΕ στην Ουκρανία λόγω της διαφθοράς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει να στέλνει χρήματα στην ουκρανική κυβέρνηση μετά τις αναφορές για διαφθορά.

«Υπάρχει μια μαφία πολέμου, ένα διεφθαρμένο σύστημα που λειτουργεί στην Ουκρανία, και στη συνέχεια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής... αντί να σταματήσει τις πληρωμές και να απαιτήσει άμεση οικονομική εκκαθάριση, θέλει να στείλει άλλα 100 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Αυτό είναι τρελό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες πριν από μια συνάντηση με τους ομολόγους του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δύο Ουκρανοί υπουργοί που εμπλέκονται σε μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά «καρατομήθηκαν» την Τετάρτη από το κοινοβούλιο, το οποίο ζήτησε επίσης πιο δραστικά μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ηγεσία της χώρας.

Η έρευνα για μια υποτιθέμενη συνωμοσία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής πυρηνικής υπηρεσίας έχει προκαλέσει νέα οργή για τη διαδεδομένη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του στενού κύκλου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Σιγιάρτο πρόσθεσε ότι οι προοπτικές για την Ουκρανία δεν είναι θετικές αυτή τη στιγμή. «Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της Ουκρανίας. Είναι ψευδαίσθηση να λέμε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος της Ουκρανίας», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η χώρα του θα υποστηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.