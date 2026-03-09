Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία οδήγησε στον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε έναν πρωτοφανή «στρατιωτικό στρόβιλο».

Η κυβέρνηση Τραμπ, υιοθετώντας το δόγμα «Πρώτα η Αμερική» στην πιο επιθετική του μορφή, επέλεξε να αγνοήσει πλήρως τους παραδοσιακούς συμμάχους της, προκαλώντας ρήγματα που απειλούν τη συνοχή της Δύσης, αναφέρει το CNN.

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο της επιχείρησης ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός των συμμάχων, καθώς ενώ οι ΗΠΑ στο παρελθόν επεδίωκαν τη διεθνή νομιμοποίηση, αυτή τη φορά κινήθηκαν εν κρυπτώ.

Ενδεικτικό είναι το περιστατικό με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος βρισκόταν στο Ντουμπάι την ώρα της επίθεσης χωρίς να έχει την παραμικρή ενημέρωση. «Δεν με νοιάζει καθόλου», δήλωσε κυνικά ο Τραμπ στο CBS, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή δυσφορία.

Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις στο πεδίο είναι καταιγιστικές, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και η διακοπή παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ έχουν εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή το Ιράν απάντησε με μπαράζ drones και πυραύλων κατά πολιτικών στόχων σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διαλύοντας την «πολυτελή ηρεμία» των πόλεων του Κόλπου, ενώ η Ευρώπη τρέμει το ενδεχόμενο μιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης του ιρανικού κράτους, που θα πυροδοτούσε μια μεταναστευτική κρίση βιβλικών διαστάσεων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται εγκλωβισμένοι, καθώς ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την «αλλαγή καθεστώτος από αέρος», ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν, αν και επέκρινε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, έστειλε το γαλλικό αεροπλανοφόρο για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα. Η Γερμανία του Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να ισορροπήσει, την ώρα που η Ισπανία απαγορεύει τη χρήση των βάσεών της για επιθέσεις.

Παρά τις θριαμβολογίες του Λευκού Οίκου, ο κίνδυνος ενός νέου «Ιράκ» παραμένει ορατός. «Αν η στρατιωτική επιτυχία δεν συνοδευτεί από πολιτική σταθερότητα, ο κόσμος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν παρατεταμένο εμφύλιο πόλεμο στην καρδιά της Μέσης Ανατολής», καταλήγει το CNN.