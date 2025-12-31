The Guardian

Η Κύπρος δηλώνει ότι θα φέρει «μια νέα προσέγγιση στο τραπέζι» όταν αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη, σε μια περίοδο όπου η άμυνα, το μεταναστευτικό και η Ουκρανία παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας, εν μέσω οξείας γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ως ένα από τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ένωσης, η Κύπρος θα αντιμετωπίσει το εξάμηνο της προεδρίας της με πειθαρχία και αφοσίωση, αλλά και με «διαφορετική νοοτροπία», όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κωνσταντίνος Κόμπος.

«Πιστεύουμε ότι τα μικρά κράτη έχουν πολλά να προσφέρουν σε τέτοιες καταστάσεις», είπε ο κ. Κόμπος στον Guardian, με τη σημαία της Ευρώπης να δεσπόζει στο γραφείο του.

«Είναι μια πολύ διαφορετική οπτική που μπορεί κανείς να φέρει στο τραπέζι, μια διαφορετική προσέγγιση. Ως μικρό κράτος είμαστε αφοσιωμένοι. Δεν βλέπουμε [την προεδρία] ως κάτι που απλώς πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι το επίκεντρο της ΕΕ θα παραμείνει στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα και στη ρωσική επιθετικότητα. Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, οι Κύπριοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνουν οι στρατιωτικές συγκρούσεις και η κατοχή, σημείωσε.

Ακόμη κι αν στο παρελθόν η ανατολική μεσογειακή χώρα διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, με Ρώσους υψηλής οικονομικής επιφάνειας, μεταξύ των οποίων και ολιγάρχες προσκείμενους στον Βλαντίμιρ Πούτιν, να βρίσκουν καταφύγιο στις ακτές της, ο Κόμπος τόνισε ότι η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δοκιμασία των Ουκρανών. Διπλωμάτες της ΕΕ χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα φιλόδοξους τους φακέλους που επιδιώκει να προωθήσει.

Αξιωματούχοι εκφράζουν ανοιχτά φόβους ότι οι χρόνιες εντάσεις με την Τουρκία θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Βρυξέλλες θεωρούν την στενότερη ευθυγράμμιση κρίσιμη για τη σταθερότητα.

Στη συνέντευξή του, ο Κόμπος επέμεινε ότι η Λευκωσία δεν θα «σταθεί εμπόδιο» στις σχέσεις της ΕΕ με την Άγκυρα. «Ο πρόεδρος έχει δηλώσει δημόσια ότι θα ήθελε να δει τον πρόεδρο [Ρετζέπ Ταγίπ] Ερντογάν να συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου τον Απρίλιο», είπε. «Δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε την προεδρία για να θέσουμε εθνικά ζητήματα».