Η Κριμαία «παγώνει» τις τιμές καυσίμων - Δελτίο βενζίνης η απάντηση στις ελλείψεις λόγω ουκρανικών επιθέσεων

Η Κριμαία «πάγωσε» τις τιμές των καυσίμων και επέβαλε δελτίο βενζίνης ως απάντηση στις ελλείψεις που προέκυψαν από μια σειρά ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Σεργκέι Ασκιόνοφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι οδηγοί στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, θα μπορούν να αγοράζουν μόνο 30 λίτρα καυσίμου κάθε φορά.

Ανακοίνωσε επίσης «πάγωμα» των τιμών για 30 ημέρες σε διάφορες ποιότητες ντίζελ και βενζίνης, ένα μέτρο που προφανώς αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της δημόσιας οργής για την αναστάτωση.

Ο Ακσιόνοφ ανακοίνωσε την κίνηση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι είχε συνάντηση με εμπόρους πετρελαίου για να αναζητήσει λύσεις στην κρίση.

«Ζητώ από τους κατοίκους της Κριμαίας να μην αποθηκεύουν βενζίνη και να ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους με καύσιμα ως συνήθως», είπε.

Για να περιορίσει τις ελλείψεις, η Ρωσία έχει απαγορεύσει προσωρινά τις εξαγωγές βενζίνης και ετοιμάζεται να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ για τους εμπόρους. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν αναμένουν ότι αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ροές.

Οι οδηγοί στη ρωσική πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, ανέφεραν επίσης προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων.

Ένας οδηγός ταξί που δήλωσε το όνομά του ως Αλεξέι είπε ότι είχε επισκεφτεί δύο πρατήρια που δεν είχαν βενζίνη κατηγορίας 92 και 95.

«Αργότερα εμφανίστηκε και μετά εξαφανίστηκε ξανά», είπε.

Ο κυβερνήτης του Νίζνι Νόβγκοροντ δήλωσε ότι τα προβλήματα σχετίζονται με ζητήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και δήλωσε στο κοινό ότι αυτά σύντομα θα λυθούν.