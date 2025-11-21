Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εκδώσει επίσημη προειδοποίηση προς τη Ρώμη λόγω ανησυχιών ότι οι εκτεταμένοι κανόνες «χρυσής εξουσίας» της Ιταλίας ενδέχεται να παραβιάζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετέδωσαν οι Financial Times την Παρασκευή.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως οι Βρυξέλλες είναι έτοιμες να εκδώσουν «επιστολή ειδοποίησης» προς την Ιταλία, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη διαδικασίας παράβασης, στο πλαίσιο της οποίας η Ρώμη θα κατηγορηθεί για πιθανή παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, ανέφερε η εφημερίδα.

Οι λεγόμενες «χρυσές εξουσίες» της Ρώμης αποσκοπούν στην προστασία του εθνικού συμφέροντος σε στρατηγικούς τομείς όπως η άμυνα και οι τηλεπικοινωνίες. Η Ιταλία είναι μία από τις πολλές χώρες της ΕΕ που έχουν εφαρμόσει επίσης τη νομοθεσία αυτή στον τραπεζικό τομέα.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζιορτζέτι σχεδίαζε να ζητήσει διευκρινίσεις από την επικεφαλής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ Μαρία Λουίζ Αλμπουκέρκε σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να λάβει κατά της ιταλικής νομοθεσίας.

Το πρακτορείο μετέδωσε ακόμα τον Οκτώβριο ότι η Επιτροπή θα λάβει μέτρα κατά της ιταλικής νομοθεσίας για τις «χρυσές εξουσίες», στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστούν οι χώρες της ΕΕ που παρεμποδίζουν την ενοποίηση των τραπεζών στην Ευρώπη.