Η Κομισιόν ετοιμάζει «Drone Wall» για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Τρίτη πως προχωρά στην προετοιμασία μιας πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή ενισχύεται από τα επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία.

Μιλώντας εκ μέρους της Κομισιόν, η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις Ανίτα Χίπερ τόνισε πως υπάρχει ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού.

Πρόκειται για μια τεχνολογική υποδομή που θα επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, το έργο βρίσκεται ακόμα στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία: Ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών, και η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Σε ερώτηση για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Όλαφ Γκιλ τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».

Politico: Η ΕΕ εντείνει τις ενέργειες για τη δημιουργία «τείχους από drones» μετά τις ρωσικές παραβιάσεις

Σημειώνεται ότι, εντείνονται οι συνομιλίες για το λεγόμενο «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» (drones) με στόχο την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης από το Κρεμλίνο, μετά από σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones, σύμφωνα με το Politico.

Επτά χώρες - μέλη της ΕΕ θα συναντηθούν την Παρασκευή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ουκρανία για να συζητήσουν την πρόταση για το τείχος κατά των drones, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

Η διαδικτυακή συνάντηση θα περιλαμβάνει επτά χώρες πρώτης γραμμής - Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Φινλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία - μαζί με την Ουκρανία και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους.

«Αυτή είναι μια συγκεκριμένη συνέχεια της ανακοίνωσης της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς πρόσφατες επιθέσεις και εισβολές έχουν ήδη σημειωθεί στη Ρουμανία και την Πολωνία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Η φον ντερ Λάιεν είχε χρησιμοποιήσει την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα για να υποστηρίξει τα αιτήματα για ένα «τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη» που θα υποστηρίζεται από την ΕΕ, τονίζοντας ότι το μπλοκ πρέπει «να λάβει υπόψη το κάλεσμα των φίλων μας της Βαλτικής» για να υπερασπιστεί τα ανατολικά του σύνορα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναμένεται να προτείνει επιλογές χρηματοδότησης για το τείχος κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, στις 1 Οκτωβρίου, όπως δήλωσαν δύο διπλωμάτες στο Politico

Ο νέος γύρος συνομιλιών σχετικά με την πρόταση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα «άνευ προηγουμένου θρασύ» περιστατικό στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο για 12 λεπτά πριν αναχαιτιστούν από ιταλικά F-35. Εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα συγκλόνισε επίσης τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Να σημειωθεί ότι η Λιθουανία είχε απορρίψει πρόσφατα τη χρηματοδότησης του σχεδίου ύψους 12 δισ. ευρώ για την κατασκευή τείχους από drones, αν και η πρόσφατη επιθετικότητα της Ρωσίας έχει προσθέσει επείγουσα ανάγκη για επανεξέτασή του.