Η κλοπή στο Λούβρο απειλεί τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων, σύμφωνα με επικεφαλής 57 μουσείων παγκοσμίως

Η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι καθιστά εύθραυστη τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων να μοιράζονται «την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», χωρίς να μετατρέπονται σε «θησαυροφυλάκια», εκτιμούν διευθυντές και διευθύντριες 57 μεγάλων διεθνών μουσείων σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Με αυτήν την κλοπή, δεν είναι μόνο το Λούβρο που υφίσταται επίθεση, αλλά τα ίδια τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιραστούν με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», γράφουν οι διευθυντές και διευθύντριες του Μητροπολιτικού Μουσείου (Met) της Νέας Υόρκης, του Μουσείου Πικάσο στο Παρίσι, της Εθνικής Πινακοθήκης στο Λονδίνο ή του Μουσείου Τέχνης Μόρι στο Τόκιο.

Όπως αναφέρουν, η διάρρηξη στο Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, αντιπροσωπεύει «έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των επαγγελματιών των μουσείων».

«Οι κίνδυνοι αυτοί βαραίνουν κάθε έναν από τους θεσμούς μας. Βαραίνουν κάθε έργο τέχνης από τη στιγμή που εκτίθεται», γράφουν οι υπογράφοντες.

«Οι θεσμοί μας δεν γλιτώνουν από τη βαναυσότητα του κόσμου. Αντιμετωπίζουν σήμερα πράξεις όλο και πιο βίαιες», αναφέρουν επίσης.

Ωστόσο, αυτοί οι διευθυντές και οι διευθύντριες μουσείων διαβεβαιώνον πως τα μουσεία πρέπει να παραμείνουν τόποι ανοικτοί στον έξω κόσμο.

«Τα μουσεία δεν είναι ούτε οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια. Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την τέχνη και το κοινό της, βρίσκουν λόγο ύπαρξης στην ανοικτοσύνη και την προσβασιμότητά τους», αναφέρουν οι υπογράφοντες το άρθρο, που προσφέρουν την «πιο ειλικρινή υποστήριξή» τους στην πρόεδρο και διευθύντρια του Λούβρου, τη Λοράνς ντε Καρ, που βρίσκεται κάτω από το φως των προβολέων μετά τη διάρρηξη.

«Η ηγεσία και (...) η αφοσίωσή της προς την αποστολή του μουσείου, κυρίως ως συναινετικού τόπου μέσα στις τόσο κατακερματισμένες κοινωνίες μας, απολαμβάνουν μεγάλου σεβασμού και θαυμασμού», γράφουν.

Εκατό ερευνητές αναζητούν τους δράστες - Οργισμένη η εισαγγελέας για τη διαρροή πληροφοριών

Την ίδια ώρα, ενώπιον των γαλλικών αρχών βρίσκονται πλέον οι δύο βασικοί ύποπτοι για την αποκαλούμενη «κλοπή του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.

Στο μεταξύ, γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στον χώρο της διάρρηξης τακτοποιήθηκε με έναν από τους δύο, ενώ ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει προς την Αλγερία.

Σε δύο συντονισμένες επιχειρήσεις, η γαλλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των υπόπτων. Ο πρώτος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο του Παρισιού λίγο πριν την αναχώρησή του για την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στο Σαν Ντενί, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι σχεδίαζε να διαφύγει στο Μάλι. Κανένα από τα πολύτιμα κοσμήματα δεν βρέθηκε στην κατοχή τους.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είναι ανάμεσα στους τέσσερις που, στις 19 Οκτωβρίου, αφαίρεσαν οκτώ βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας, εκτιμώμενης στα 88 εκατ. ευρώ. Και οι δύο είναι περίπου 30 ετών και γνωστοί στις αρχές για παλαιότερες κλοπές.





Οι ερευνητές βασίστηκαν σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι αρχές έχουν δικαίωμα να κρατήσουν τους υπόπτους έως και 96 ώρες για ανάκριση και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Η Εισαγγελία του Παρισιού επιχείρησε αρχικά να κρατήσει μυστική την είδηση των συλλήψεων, καθώς οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη. Πάνω από εκατό αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό των δραστών και των κλοπιμαίων, με κρίσιμη σημασία να έχει το DNA που βρέθηκε στα εργαλεία που εγκατέλειψαν οι δράστες στον τόπο του εγκλήματος.

«Το οποίοδήποτε στοιχείο φτάνει, φτάνει να υπάρχει ένας λεκές, μία τρίχα μαλλιού, μια βλεφαρίδα και η σήμανση κοσκινίζει τα πάντα, ότι βρίσκει, το παραμικρό ίχνος. Αυτό αυτόματα επιτρέπει να ταυτοποιηθεί ένα γενετικό προφίλ» δήλωσε ο συγγραφέας Φρέντερκ Πλοκιν.

Μέχρι να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου, τα υπόλοιπα κοσμήματα του γαλλικού θρόνου μεταφέρθηκαν με άκρα μυστικότητα στην Τράπεζα της Γαλλίας, λίγα μόλις μέτρα από το μουσείο. Εκεί, σε υπόγειο θησαυροφυλάκιο υψίστης ασφαλείας, φυλάσσονται επίσης το 90% του γαλλικού αποθέματος χρυσού και άλλοι εθνικοί θησαυροί, όπως χειρόγραφα του Λεονάρντο ντα Βίντσι αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Την κινηματογραφική ληστεία σχολίασε με χιούμορ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν ρωτήθηκε για το επόμενο σίκουελ της ταινίας «Συμμορίας των 11», όπου υποδύεται τον αρχηγό μιας συμμορίας. Ο ηθοποιός, πάντως, έσπευσε να προσθέσει ότι η ληστεία στο Λούβρο αποτελεί ένα εξαιρετικά δυσάρεστο γεγονός.

Το προφίλ των δύο υπόπτων

Νεότερες πληροφορίες σκιαγραφούν το προφίλ των δύο ανδρών: πρόκειται για Γάλλους υπηκόους αλγερινής καταγωγής, που προέρχονται από προάστιο του Παρισιού με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και δραστηριότητα εξτρεμιστικών ομάδων. Είχαν ποινικό μητρώο και ήταν ήδη γνωστοί στις αρχές. Η Εισαγγελία, ωστόσο, τηρεί σιγήν ιχθύος, καθώς δύο ακόμη ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες.

«Τουλάχιστον για έναν από αυτούς έχει διαπιστωθεί ότι το DNA του ήταν στο Λούβρο. Μάλιστα, ένας από αυτούς, ο οποίος κατέβαινε τη σκάλα με το ειδικό τροχό και μάλιστα πολλοί παρατήρησαν ότι είχε μία νευρικότητα την ώρα που κατέβαινε γιατί μόλις του είχε πέσει το στέμμα της βασίλισσας Ευγενίας» ανέφερε η δημοσιογράφος Ιουλία Βελισσαράτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εντόπισαν περίπου 150 δείγματα DNA, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή των δύο πρώτων υπόπτων.

Δεν δρούσαν για συλλέκτη – Στόχος οι πολύτιμοι λίθοι

Ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης δήλωσε στην εκπομπή «Newsroom» ότι από την αρχή ήταν σαφές πως επρόκειτο για ληστεία με σκοπό τη διοχέτευση των κλοπιμαίων στην αγορά.

❗️⚠️🇫🇷 - The Louvre Museum in Paris suffered a brazen daylight heist on Sunday, where thieves stole jewelry valued at $102 million (88 million euros) in just seven minutes.



Four suspects from an organized crime group used a truck's extendable ladder to access the Apollo… pic.twitter.com/ytxUiJF676 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 21, 2025

«Δεν δρούσαν για κάποιον συλλέκτη, αλλά θα τα διοχέτευαν αφού προηγουμένως είχαν αποκολλήσει όλους τους πολύτιμους λίθους» σημείωσε, εκτιμώντας πως οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τα κενά ασφαλείας του μουσείου.

Όπως εξήγησε, οι γαλλικές αρχές έχουν περιθώριο 96 ωρών να απαγγείλουν κατηγορίες ή να τους αφήσουν ελεύθερους: «Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάχη με τον χρόνο ούτως ώστε να μπορέσουν να δέσουν τις κατηγορίες. Έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα 100 – 150 ανακριτών, με τους 50 από αυτούς να είναι εξειδικευμένοι» πρόσθεσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι γαλλικές αρχές θα εντοπίσουν τελικά όλους τους δράστες αυτής της «κινηματογραφικής ληστείας α λα Αρσέν Λουπέν».

Οργισμένη η εισαγγελέας για τη διαρροή πληροφοριών για τους υπόπτους

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, επιβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου τη σύλληψη δύο υπόπτων για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκειά της για τη διαρροή της είδησης.

«Καταδικάζω βαθύτατα τη βεβιασμένη αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από άτομα που γνώριζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη τους την πορεία της έρευνας. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί μόνο να βλάψει το έργο των περίπου εκατό ερευνητών που αναζητούν τόσο τα κλοπιμαία όσο και τους δράστες», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπεκιό.

Η εισαγγελέας δεν επιβεβαίωσε τον ακριβή αριθμό των συλλήψεων, ωστόσο ανέφερε πως ένας άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ ένας δεύτερος συνελήφθη το ίδιο βράδυ στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν ανακτήσει τα κοσμήματα.

Οι δύο ύποπτοι, γαλλικής υπηκοότητας και καταγωγής από το Σεν-Σεν-Ντενί, είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση εδώ και μέρες, προτού οι αστυνομικοί κινηθούν άμεσα όταν αντιλήφθηκαν ότι ο ένας ετοιμαζόταν να φύγει για την Αλγερία.

Two men have been arrested following a robbery at the Louvre which saw thieves escape with priceless jewellery, including part of the French crown jewels.



But prosecutor Laure Beccuau appeared furious with the way the arrests were announced.



🔗 https://t.co/oXsmCca94Z pic.twitter.com/kfCfKTeBHC — Sky News (@SkyNews) October 26, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινεζ, συνεχάρη τους ερευνητές για την «ακούραστη» δουλειά τους, υπογραμμίζοντας πως «οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν με σεβασμό στο απόρρητο της διαδικασίας».

Οι δύο άνδρες τελούν πλέον υπό προσωρινή κράτηση, κατηγορούμενοι για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, και μπορούν να κρατηθούν έως 96 ώρες.

Οι δράστες φέρονται να ανήκουν στη συμμορία που χρησιμοποίησε γερανό-ανυψωτήρα για να εισέλθει στη Γκαλερί Απόλλωνα του Λούβρου, σπάζοντας τις προθήκες και αρπάζοντας κοσμήματα αξίας 76 εκατ. λιρών σε μόλις οκτώ λεπτά, πριν διαφύγουν με μοτοσικλέτες. Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν περιδέραια με ζαφείρια και σμαράγδια καθώς και μια διαμαντένια καρφίτσα με 2.438 διαμάντια, ενώ το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας βρέθηκε κατεστραμμένο στον χώρο.