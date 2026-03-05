Η Κίνα σε συζητήσεις με το Ιράν για τη μεταφορά ενέργειας από τα Στενά του Ορμούζ

Η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Ο πόλεμος, ο οποίος μπήκε στην έκτη ημέρα του την Πέμπτη, έχει κλείσει σχεδόν εντελώς τον κρίσιμο ναυτιλιακό διάδρομο, με αποτέλεσμα χώρες σε όλο τον κόσμο να έχουν αποκοπεί από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η Κίνα, η οποία έχει φιλικές σχέσεις με το Ιράν και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες της Μέσης Ανατολής, είναι δυσαρεστημένη με την κίνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας να παραλύσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών και πιέζει την Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων, σύμφωνα με τις πηγές.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου λαμβάνει περίπου το 45% του πετρελαίου της από την περιοχή.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι ένα πλοίο με το όνομα Iron Maiden διέσχισε τα Στενά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού άλλαξε τη σήμανση του σε «κινέζικου ιδιοκτήτη», αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα δρομολόγια για να ηρεμήσουν οι παγκόσμιες αγορές.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 15% από την έναρξη της σύγκρουσης, εν μέσω διακοπών της παραγωγής, καθώς η Τεχεράνη επιτίθεται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, καθώς και σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά.

Οι πύραυλοί της έχουν φτάσει μέχρι την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, αποσταθεροποιώντας τις παγκόσμιες αγορές και ωθώντας τις μεγάλες οικονομίες να προειδοποιήσουν για τους κινδύνους πληθωρισμού.

Η διέλευση δεξαμενόπλοιων πετρελαίου από τα Στενά μειώθηκε σε τέσσερα πλοία την 1η Μαρτίου, την ημέρα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, έναντι μέσου όρου 24 πλοίων την ημέρα από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Vortexa.

Σύμφωνα με την Vortexa και την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler, περίπου 300 πετρελαιοφόρα παραμένουν στα Στενά.