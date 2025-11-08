Η Κίνα αναμένει ανάληψη δράσης από την Ολλανδία για την επίλυση της κρίσης με την Nexperia

Η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε το Σάββατο ότι περιμένει συγκεκριμένες ενέργειες από την Ολλανδία για την επίλυση της διαμάχης γύρω από τον κατασκευαστή μικροτσίπ Nexperia, η οποία έχει οδηγήσει σε ελλείψεις στα τσιπ της εταιρείας και απειλεί την παραγωγή αυτοκινήτων.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέφερε ότι είχε συμφωνήσει σε αίτημα των Ολλανδών να στείλουν εκπροσώπους στο Πεκίνο για συνομιλίες σχετικά με την Nexperia, η οποία έχει έδρα στην Ολλανδία αλλά ανήκει στην κινεζική εταιρεία Wingtech 600745.SS.

«Διεξάγουμε κατασκευαστικές συνομιλίες (με την Κίνα) και θα λάβουμε οι ίδιοι τα κατάλληλα κατασκευαστικά μέτρα όταν χρειαστεί», δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του Ολλανδικού Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων.

«Προς το παρόν δεν μπορούμε να συζητήσουμε το περιεχόμενο των τρεχουσών συνομιλιών».

Η Ολλανδία παρενέβη στην Nexperia, έναν μεγάλο κατασκευαστή βασικών τσιπ που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτων, στις 30 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι έπρεπε να το κάνει για να αποτρέψει τη μεταφορά παραγωγής από την Ευρώπη στην Κίνα. Η Κίνα ανταπάντησε μπλοκάροντας τις εξαγωγές των τελικών προϊόντων της εταιρείας στις 4 Οκτωβρίου, οδηγώντας σε ελλείψεις.

Η Κίνα έχει αρχίσει να προσφέρει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων εξαιρέσεις από τους περιορισμούς εξαγωγών ανά περίπτωση, μετά από συμφωνία με τις ΗΠΑ.