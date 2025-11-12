Η Ιταλία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της μόλις εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ

Η Ιταλία θα αρχίσει να αυξάνει σταδιακά τον αμυντικό της προϋπολογισμό μόλις εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, καθώς η χώρα προετοιμάζεται να συμμορφωθεί με τους νέους, αυξημένους στόχους δαπανών του ΝΑΤΟ.

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν φέτος σε αμερικανικό αίτημα να αυξήσουν τους ετήσιους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς στο 5% του ΑΕΠ, κάτι που αποτελεί πρόκληση για την υπερχρεωμένη Ιταλία, η οποία φέτος αναμένεται να διαθέσει μόλις 2% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Υπό την πίεση της ανάγκης ενίσχυσης των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνατοτήτων ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι χώρες δεσμεύτηκαν να δαπανούν 3,5% του ΑΕΠ για τον πυρήνα της άμυνας - όπως προσωπικό και οπλικά συστήματα - και 1,5% για ευρύτερες αμυντικές δραστηριότητες.

«Ο στόχος αυτός συνεπάγεται μια μέση αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 0,15 έως 0,2% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2035, η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και με ευελιξία, λαμβάνοντας υπόψη το μακροοικονομικό περιβάλλον και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα», δήλωσε ο Κροζέτο ενώπιον του ιταλικού κοινοβουλίου.

«Έχω λάβει διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Οικονομίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, ότι μόλις εξέλθουμε από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, θα γίνει αύξηση κατά 0,15% το επόμενο έτος, άλλη μία κατά 0,15% το 2027 και 0,2% το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Η Ιταλία εντάχθηκε στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το 2024, γεγονός που περιόρισε τις δημοσιονομικές της δυνατότητες έως ότου μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ελπίζει να εξέλθει από τη διαδικασία έως τα μέσα του 2026 - ένα έτος νωρίτερα από τον προγραμματισμό.

Αφού απαλλαγεί από τους περιορισμούς της διαδικασίας, η Ρώμη ενδέχεται να ζητήσει από τις Βρυξέλλες την ενεργοποίηση της λεγόμενης «ρήτρας διαφυγής», η οποία θα της επιτρέψει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της πέρα από το όριο του 3% του ελλείμματος, χωρίς να κινδυνεύσει με νέα πειθαρχικά μέτρα.