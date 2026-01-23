Η Ισπανία δεν θα συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης) του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων συγκρούσεων, δηλώνοντας ότι η απόφαση συμβαδίζει με τη δέσμευσή της στον πολυμερισμό και το σύστημα του ΟΗΕ.

«Εκτιμούμε την πρόσκληση, αλλά αρνούμαστε», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους αργά την Πέμπτη, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το όργανο θα βοηθήσει στη διαμεσολάβηση και παρακολούθηση εκεχειριών, στην οργάνωση μέτρων ασφαλείας και στον συντονισμό της ανοικοδόμησης σε περιοχές που βγαίνουν από τον πόλεμο. Η ιδέα βασίζεται στο σχέδιο ειρήνης της κυβέρνησης Τραμπ για τη Γάζα.

Από την τελετή εκκίνησης που πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την Πέμπτη, έλειπαν παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς, η Βρετανία και όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι η απόφαση να μην συμμετάσχει βασίζεται στην προσήλωση της Μαδρίτης στο διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ και τον πολυμερισμό.

Επιπλέον, σημείωσε ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης δεν περιλαμβάνεται η Παλαιστινιακή Αρχή. Το Ισραήλ συμμετέχει, μαζί με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.