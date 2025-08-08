Το Νέο Δελχί ανέστειλε τα σχέδιά του για την προμήθεια νέων αμερικανικών όπλων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τρεις Ινδούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Πρόκειται για το πρώτο απτό σημάδι δυσαρέσκειας της Ινδίας μετά τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές της, οι οποίοι οδήγησαν τις διμερείς σχέσεις στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες.

Η Ινδία σχεδίαζε να στείλει τον υπουργό Άμυνας, Ρατζνάθ Σινγκ, στην Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες για την ανακοίνωση ορισμένων από τις αγορές, αλλά το ταξίδι ακυρώθηκε, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Στις 6 Αυγούστου, ο Τραμπ επέβαλε πρόσθετο δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, ως τιμωρία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Δελχί. Όπως είπε, αυτό σήμαινε ότι η Ινδία χρηματοδοτούσε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η απόφαση αύξησε τον συνολικό δασμό στις ινδικές εξαγωγές στο 50% - από τα υψηλότερα ποσοστά που επιβάλλονται σε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ.

Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι οι αμυντικές αγορές θα μπορούσαν να προχωρήσουν μόλις η Ινδία αποκτήσει σαφή εικόνα για τους δασμούς και την κατεύθυνση των διμερών σχέσεων, αλλά «απλώς όχι τόσο σύντομα όσο αναμενόταν».

Δεν έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες για παύση των αγορών, δήλωσε άλλος αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι το Δελχί διατηρεί τη δυνατότητα να αλλάξει γρήγορα πορεία, αν και «δεν υπάρχει καμία κίνηση προς τα εμπρός τουλάχιστον προς το παρόν».

Μετά τη δημοσίευση της είδησης, η κυβέρνηση της Ινδίας εξέδωσε δήλωση, την οποία απέδωσε σε πηγή του Υπουργείου Άμυνας, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές περί παύσης των συνομιλιών «ψευδείς και κατασκευασμένες». Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι οι προμήθειες προχωρούν σύμφωνα με τις «υφιστάμενες διαδικασίες».

Το Δελχί, το οποίο έχει σφυρηλατήσει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα, ενώ η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συνεχίζουν να εμπορεύονται με τη Μόσχα όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι συζητήσεις για την αγορά από την Ινδία οχημάτων μάχης Stryker, που κατασκευάζονται από την General Dynamics Land Systems, και αντιαρματικών πυραύλων Javelin, που αναπτύσσονται από τις Raytheon και Lockheed Martin, έχουν διακοπεί λόγω των δασμών.

Ο Τραμπ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο σχέδια για την προμήθεια και την κοινή παραγωγή των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων.

Ο Σινγκ επρόκειτο επίσης να ανακοινώσει την αγορά έξι αεροσκαφών ναυτικής επιτήρησης Boeing P8I και συστημάτων υποστήριξης για το ινδικό ναυτικό, κατά τη διάρκεια του πλέον ακυρωμένου ταξιδιού του, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Οι συνομιλίες για την προμήθεια των αεροσκαφών, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 3,6 δισ. δολαρίων, βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο.

Οι εταιρείες Boeing, Lockheed Martin και General Dynamics παρέπεμψαν ερωτήματα στις κυβερνήσεις της Ινδίας και των ΗΠΑ.

Οι σχέσεις Ινδίας - Ρωσίας

Το Δελχί είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον κόσμο, με τη Ρωσία να αποτελεί παραδοσιακά τον κορυφαίο προμηθευτή του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η Ινδία στρέφεται όλο και περισσότερο σε εισαγωγές από δυτικές χώρες, όπως η Γαλλία, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Ειρήνης της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η αλλαγή αυτή οφείλεται εν μέρει στους περιορισμούς της Ρωσίας στην εξαγωγή όπλων, λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους στην εισβολή στην Ουκρανία. Επιπλέον, ορισμένα ρωσικά συστήματα έχουν επιδείξει χαμηλή αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές.

Η ευρύτερη αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ινδίας, που περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα, δήλωσε Ινδός αξιωματούχος.

Η Ινδία παραμένει ανοιχτή στη μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και στη σύναψη συμφωνιών και με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, εφόσον εξασφαλίσει αντίστοιχες τιμές, ανέφεραν δύο ακόμη ινδικές πηγές.

Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα πιέζει ενεργά το Δελχί να αγοράσει νέες αμυντικές τεχνολογίες, όπως το σύστημα πυραύλων εδάφους-αέρος S-500, σύμφωνα με Ινδό αξιωματούχο και ρωσική πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Η Ινδία δεν θεωρεί προς το παρόν απαραίτητες νέες αγορές όπλων από τη Ρωσία, δήλωσαν δύο Ινδοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, είναι απίθανο το Δελχί να απογαλακτιστεί πλήρως από τα ρωσικά συστήματα, καθώς η δεκαετής συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σημαίνει ότι οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται ρωσική τεχνική υποστήριξη, πρόσθεσε ένας από τους αξιωματούχους.