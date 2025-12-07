Times of Israel

Η Χαμάς είναι έτοιμη να συζητήσει το «πάγωμα ή την αποθήκευση» του οπλισμού της ως μέρος της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δηλώνει ένας ανώτερος αξιωματούχος, προσφέροντας μια πιθανή φόρμουλα για την επίλυση ενός από τα πιο δύσκολα ζητήματα στη συμφωνία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

Ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς που λαμβάνει αποφάσεις, μιλά καθώς οι πλευρές ετοιμάζονται να περάσουν στη δεύτερη και πιο περίπλοκη φάση της συμφωνίας.

«Είμαστε ανοικτοί σε μια συνολική προσέγγιση ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμακώσεις ή προκειμένου να αποφύγουμε οποιεσδήποτε άλλες συγκρούσεις ή εκρήξεις», λέει ο Ναΐμ στο Associated Press στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος της ηγεσίας της οργάνωσης.

Ο Ναΐμ λέει ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να καταθέσει τα όπλα της ως μέρος μιας διαδικασίας που στοχεύει στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Δεν έδωσε, ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, αλλά πρότεινε μια μακροχρόνια εκεχειρία πέντε ή δέκα ετών ώστε να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις.

«Αυτός ο χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί σοβαρά και με συνολικό τρόπο», λέει, προσθέτοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι «πολύ ανοιχτόμυαλη» σχετικά με το τι να κάνει με τα όπλα της.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για πάγωμα, αποθήκευση ή κατάθεση, με τις παλαιστινιακές εγγυήσεις να μην τα χρησιμοποιήσουμε καθόλου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατάπαυσης του πυρός ή της εκεχειρίας», λέει.