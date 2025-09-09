Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε έξι άτομα στα προάστια της Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα, εντός λεωφορείου.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο δράστες άρχισαν να πυροβολούν αρχικά κατά πολιτών που βρίσκονταν σε κοντινή στάση και μετέπειτα κατά των επιβατών του λεωφορείου.

Ένας στρατιώτης και ένας ένοπλος πολίτης εξουδετέρωσαν τους δράστες, οι οποίοι, όπως διαπίστωσε η αστυνομία, προέρχονταν από τα χωριά Κατάνα και Κουμπέιμπα της Δυτικής Όχθης, όπου η Χαμάς διατηρεί σημαντική παρουσία.