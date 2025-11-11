Η Γερμανία θα δαπανήσει 19 δισ. ευρώ για άρματα μάχης και στρατιωτικό εξοπισμό μέχρι το 2034

Η Γερμανία σχεδιάζει να διαθέσει σχεδόν 19 δισεκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια νέων ενδυμάτων και προσωπικού εξοπλισμού στους στρατιώτες τα επόμενα χρόνια, επιπλέον των 7,5 δισεκατομμυρίων για νέα θωρακισμένα οχήματα με τροχούς, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών.

Η κυβέρνηση δικαιολογεί το πρόγραμμα ένδυσης των στρατιωτών, γνωστό ως FASER, με δαπάνες που θα κατανεμηθούν μέχρι το 2034, με τον φιλόδοξο στόχο της να προσλάβει 460.000 στρατιώτες μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, από τους περίπου 280.000 που απαρτίζουν σήμερα τον γερμανικό στρατό (Bundeswehr).

Σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού του υπουργείου που είδε το Reuters την Τρίτη, η Γερμανία θα εγκρίνει επίσης περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2037 για την προμήθεια νέων θωρακισμένων οχημάτων με τροχούς.

Αυτό πιθανότατα θα περιλαμβάνει την αγορά μεταξύ 3.000 και 5.000 οχημάτων Boxer που κατασκευάζονται από κοινού από τη γερμανική Rheinmetall RHMG.DE και τη γαλλο-γερμανική αμυντική εταιρεία KNDS, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές.

Η Γερμανία βρίσκεται σε φάση έντονης αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, αφού ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξασφάλισε την απαραίτητη υποστήριξη για να εξαιρέσει αυτές τις δαπάνες από τα όρια χρέους και να ενισχύσει τον ανεπαρκώς εξοπλισμένο στρατό της, σε μια προσπάθεια να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Οι συνολικές δαπάνες της Γερμανίας για την άμυνα το 2026, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κονδυλίων, προβλέπεται να φθάσουν τα 117,2 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας το ποσοστό του ΝΑΤΟ που ανέρχεται σε περίπου 2,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).