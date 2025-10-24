Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης δηλώνει αθώα στις κατηγορίες Τραμπ περί ψευδών δηλώσεων

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, μια σφοδρή επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε αθώα σήμερα στις κατηγορίες περί υποβολής ψευδών δηλώσεων προκειμένου να εξασφαλίσει στεγαστικό δάνειο.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νόρφολκ, στη Βιρτζίνια, όρισε τη δίκη της για τις 26 Ιανουαρίου 2026.

Η Δημοκρατική Τζέιμς ήταν εκείνη που πέρυσι κατάφερε να καταδικαστεί ο Τραμπ για απάτη και να του επιβληθεί πρόστιμο ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Εφετείο της Νέας Υόρκης ακύρωσε τον Αύγουστο το πρόστιμο, κρίνοντάς το «υπερβολικό», ωστόσο η Τζέιμς έχει ασκήσει έφεση.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ο Τραμπ είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι σκόπευε, όταν θα επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, να εκδικηθεί όλους εκείνους που θεωρούσε προσωπικούς εχθρούς του. Φέρεται ότι πίεσε την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να επιταχύνει την άσκηση διώξεων και αντικατέστησε με έναν υποστηρικτή του τον προηγούμενο εισαγγελέα ο οποίος είχε αναλάβει τις υποθέσεις της Τζέιμς και του Κόμεϊ όταν εκείνος εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο ήταν ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις.

Εκτός της Τζέιμς, τον τελευταίο μήνα έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «ακατάλληλο» για την προεδρία. Δύο άλλοι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής, Άνταμ Σιφ και η κυβερνήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Έξω από το δικαστήριο του Νόρφολκ είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές της Τζέιμς, κρατώντας πινακίδες με συνθήματα όπως «Έτσι μοιάζει η δημοκρατία». Η Γενική Εισαγγελέας ευχαρίστησε το πλήθος για την υποστήριξή του και τόνισε ότι το δικαστικό σύστημα χρησιμοποιείται «ως εργαλείο εκδίκησης» και «όπλο» εναντίον εκείνων που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου.

Περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς – και ένας στους τρεις Ρεπουμπλικάνους – πιστεύουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολή του νόμου για να στοχοθετήσει τους εχθρούς του, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η Τζέιμς μπήκε στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης αφού ένας σύμμαχος του Τραμπ, ο Μπιλ Πάλτι, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στεγαστικής Χρηματοδότησης, έθεσε το ερώτημα αν η Γενική Εισαγγελέας είπε ψέματα στα αιτήματά της για χορήγηση δανείου προκειμένου να επιτύχει πιο ευνοϊκό επιτόκιο. Τέτοιες υποθέσεις σπανίως διώκονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με μια ανάλυση που έκανε το πρακτορείο Reuters σε δικαστικά αρχεία οκτώ ετών.

Οι κατηγορίες σε βάρος της Τζέιμς αφορούν ένα σπίτι που αγόρασε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια το 2020 έναντι περίπου 137.000 δολαρίων και όχι εκείνο για το οποίο είχε αρχικά εκφράσει υπόνοιες ο Πάλτι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Τζέιμς είπε ψευδώς στην τράπεζα ότι το σπίτι στο Νόρφολκ θα το χρησιμοποιούσε ως δεύτερη κατοικία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια επένδυση. Έτσι εξασφάλισε ευνοϊκότερο επιτόκιο, γλιτώνοντας περίπου 19.000 δολάρια κατά την αποπληρωμή του δανείου.

Οι δικηγόροι της Τζέιμς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα επιδιώξουν την ακύρωση των κατηγοριών με το σκεπτικό ότι η εισαγγελέας Λίντσεϊ Χάλιγκαν που άσκησε τη δίωξη έχει διοριστεί παρανόμως από τον Τραμπ. Οι δικηγόροι του Κόμεϊ προβάλλουν τον ίδιο ισχυρισμό και η προσφυγή τους κατά της Χάλιγκαν θα εκδικαστεί στην Αλεξάντρια της Βιρτζίνια στις 13 Νοεμβρίου.