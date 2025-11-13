Η επίσημη απολογία του BBC προς τον Τραμπ

Το βρετανικό BBC προχώρησε την Πέμπτη σε επίσημη απολογία για την επεξεργασία του βίντεο που «πείραξαν» κορυφαία στελέχη του για βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των εξελίξεων που οδήγησε στη δημόσια κατακραυγή του προέδρου των ΗΠΑ.

Σε επίσημη ανακοίνωση του, το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη για την επεξεργασία μιας ομιλίας του, ώστε να φαίνεται ότι είχε υποστηρίξει τη βία, αλλά απέρριψε το αίτημα του προέδρου για αποζημίωση.

«Ενώ η BBC εκφράζει ειλικρινά τη λύπη της για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο κλιπ, διαφωνούμε έντονα ότι υπάρχει βάση για αγωγή για δυσφήμιση», ανέφερε το BCC.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή ο Τραμπ έστειλε μια επιστολή στο BBC απειλώντας με νομική δράση εναντίον του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, ο οποίος αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η επεξεργασία συνιστούσε «λάθος κρίσης». Η επιστολή απαιτούσε από το BBC να εκδώσει συγγνώμη και να αποζημιώσει τον Τραμπ για τις ζημίες.