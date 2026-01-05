Η Ελβετία «παγώνει» περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Η Ελβετία «πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στη χώρα ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, το οποίο τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια, αποσκοπεί στην αποτροπή διαρροής περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να έχουν αποκτηθεί παράνομα και έρχεται να προστεθεί στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων δεν αφορά τα μέλη της νυν κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ενώ η Ελβετία ανέφερε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή οποιωνδήποτε κεφαλαίων διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκαν παράνομα, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σημείωσε ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα παραμένει ρευστή, με διάφορα πιθανά σενάρια να διαμορφώνονται τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές του υπηρεσίες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει ότι τυχόν παράνομα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας υπό τις παρούσες συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μαδούρο και τους συνεργάτες του ως αλλοδαπούς πολιτικά εκτεθειμένους παράγοντες, διευκρίνισε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν στοιχεία για το ύψος των περιουσιακών στοιχείων, ενώ η ελβετική κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το αν και ποια περιουσιακά στοιχεία διατηρούν στη χώρα ο Μαδούρο και οι συνεργάτες του.