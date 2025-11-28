Η ΕΕ θεσπίζει μέτρα προστασίας και ρήτρα επανεξέτασης στη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη βιομηχανία

Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να θεσπίσουν μέτρα προστασίας και ρήτρα επανεξέτασης στη συμφωνία δασμών που έκλεισε η Ένωση με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ανησυχίες ότι μια πιθανή αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να βλάψει τη βιομηχανία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία του τέλους Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν γενικά δασμούς εισαγωγής 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί πολλούς από τους δικούς της δασμούς στα εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα, βήμα που χρειάζεται την έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κυβερνήσεων της ΕΕ.

Οι απεσταλμένοι των κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών κατέληξαν την Παρασκευή σε κοινή θέση για τη νομοθεσία.

Συμφώνησαν να καταργήσουν τους δασμούς εισαγωγής στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και να δημιουργήσουν δασμολογικά αφορολόγητες ποσόστσεις για ορισμένα θαλασσινά και αγροτικά προϊόντα.

Ωστόσο, θέλουν η ΕΕ να έχει τη δυνατότητα να αναστείλει πλήρως ή εν μέρει τις αλλαγές στους δασμούς, εάν αυτές οδηγήσουν σε αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ που προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στη βιομηχανία της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει πιθανά μέτρα προστασίας μετά από αίτημα των κρατών μελών.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θέλουν επίσης η Επιτροπή να παρακολουθεί τον αντίκτυπο των αλλαγών στους δασμούς στην ευρωπαϊκή αγορά και να υποβάλει έκθεση γι’ αυτό μέχρι τα τέλη του 2028, αμέσως μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το τελικό κείμενο της νομοθεσίας θα ακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο, που αναμένεται να καθορίσει τη θέση του στα τέλη Ιανουαρίου, εξετάζει προτάσεις για αντίστοιχα μέτρα προστασίας, μαζί με ρήτρα λήξης 18 μηνών και μηχανισμό για την αντιμετώπιση αποκλίσεων των ΗΠΑ από τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Οι προτάσεις του κοινοβουλίου καλούν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταργήσουν τους δασμούς 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο που επέβαλαν τον Αύγουστο, μετά την επίτευξη της συμφωνίας, για 407 «παράγωγα» προϊόντα, όπως ανεμογεννήτριες και μοτοσικλέτες. Εάν δεν το πράξουν, η ΕΕ θα διατηρήσει τους δικούς της δασμούς σε αυτά τα αμερικανικά προϊόντα μέχρι να βρεθεί λύση.