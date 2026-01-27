Έκθεση FRA

Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού στην Ευρώπη παρεμποδίζεται από «κενά» στην καταγραφή των περιστατικών, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Ο οργανισμός σημειώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ «ταξινομούν και μετρούν τα αναφερόμενα περιστατικά με διαφορετικό τρόπο», γεγονός που διαστρεβλώνει τα στατιστικά στοιχεία και καθιστά τις συγκρίσεις άνευ νοήματος.

Ζητά κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση που θα επιτρέπουν στην αστυνομία να εντοπίζει αντισημιτικά κίνητρα, καθώς και αυξημένη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για τη μείωση της ελλιπούς δήλωσης.

«Για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού», χρειαζόμαστε «αυστηρά δεδομένα που να αντικατοπτρίζουν την πλήρη έκτασή του στην Ευρώπη», δήλωσε η διευθύντρια του FRA, Σίρπα Ραούτιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Μόνο τότε μπορούμε να προωθήσουμε μια Ευρώπη όπου οι Εβραίοι μπορούν να ζουν ελεύθερα και ανοιχτά», πρόσθεσε.

«Το 96% των ερωτηθέντων βίωσε τουλάχιστον μία μορφή αντισημιτισμού κατά το έτος που προηγήθηκε» της τελευταίας έρευνας του FRA για το θέμα, «η οποία διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2023», σύμφωνα με την έκθεση.

«Ωστόσο, πολύ λίγοι από αυτούς αναφέρουν τα περιστατικά», «οι δράστες συχνά μένουν ατιμώρητοι και τα θύματα δεν λαμβάνουν τις αποζημιώσεις τις οποίες δικαιούνται», αναφέρει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) με έδρα τη Βιέννη.

Για παράδειγμα, στη Γερμανία, 6.236 αντισημιτικά περιστατικά καταγράφηκαν επίσημα από τις αρχές το 2024, ενώ 8.627 καταγγέλθηκαν στον ειδικό οργανισμό RIAS.

Η έκθεση του FRA καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, οι οποίες είναι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ.

Υπενθυμίζει ότι μια ομάδα κρατών υπέγραψε τη «Διακήρυξη της Βιέννης» για να αναπτύξει μια κοινή μεθοδολογία για την καταγραφή αντισημιτικών περιστατικών.