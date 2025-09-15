Η ΕΕ προωθεί την αναθεώρηση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων από αυτοκίνητα έως το 2035

Πηγές της ΕΕ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει τους στόχους της για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το 2035 μέχρι το τέλος του έτους, αντί για το 2026. Αυτό συνέβη μετά τη συνάντηση της επικεφαλής της ΕΕ με στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας για να συζητήσουν το μέλλον τους.

Η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 100% από τα νέα αυτοκίνητα και βαν, αλλά οι ομάδες της αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσαν ότι αυτό δεν ήταν πλέον εφικτό. Αυτός ο στόχος ερμηνεύεται ως το τέλος των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα νέα οχήματα, αναφέρει το Reuters.

Ένα μέλος της ομάδας με επικεφαλής τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Stephane Sejourne δήλωσε ότι η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στα βαν. Τα ηλεκτρικά βαν αντιπροσωπεύουν μόνο το 8,5% των νέων βαν στην ΕΕ. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του μεριδίου αγοράς για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης για το 2035 δεν είναι ακόμη σαφείς. Ωστόσο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει βιοκαύσιμα που θα είναι ουδέτερα ως προς το διοξείδο του άνθρακα και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και υβριδικά οχήματα plug-in και συστήματα επέκτασης αυτονομίας.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για μια νέα κατηγορία μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από χαμηλότερη φορολογική μεταχείριση και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αναφέρει το Reuters.