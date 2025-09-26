Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργαστεί πάνω σε τεχνικές και χρηματοδοτικές λεπτομέρειες για την κατασκευή ενός τείχους drones ώστε να προστατευθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία, μετά από μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Σήμερα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους, σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ, να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν μια ενιαία απάντηση απέναντι στις αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους στο POLITICO.

«Η απάντησή μας πρέπει να είναι σταθερή, ενωμένη και άμεση. Η “Παρακολούθηση της Ανατολικής Πτέρυγας” που ανακοινώθηκε από την πρόεδρο [Ούρσουλα] φον ντερ Λάιεν, θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρώπη», συνεχίζει η δήλωση.

Την Παρασκευή, η Επιτροπή συγκέντρωσε τους υπουργούς Άμυνας από τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Δανική προεδρία του Συμβουλίου εκπροσωπήθηκαν επίσης. Σε ξεχωριστή συνάντηση, όπου το ΝΑΤΟ ήταν παρόν ως παρατηρητής, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντένις Σμυχάλ, τους ενημέρωσε για την «δοκιμασμένη στη μάχη εμπειρία» της χώρας του.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το τείχος drones θα πρέπει να περιλαμβάνει δυνατότητες ανίχνευσης, παρακολούθησης και αναχαίτισης, ανέφερε η Επιτροπή. Άλλα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίγεια συστήματα άμυνας, όπως συστήματα αντι-κινητικότητας, θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και διαστημική επίγνωση της κατάστασης.

Σε μια προσπάθεια να ενταχθούν στο σχέδιο και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και εκείνες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη πρώτης γραμμής υπογράμμισαν ότι τα ρωσικά drones αποτελούν απειλή για ολόκληρη την ΕΕ, όχι μόνο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι παραβιάσεις από drones στη Δανία δείχνουν ότι «η απειλή δεν περιορίζεται στην ανατολική πτέρυγα, ότι drones θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από κάποιο κοντινό πλοίο ή σκάφος», δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας, Βουαντισουάφ Κοσινιάκ-Καμύς.

Το έργο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για δάνεια που προορίζονται για όπλα και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP) ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αλλά οι Βρυξέλλες εξετάζουν και άλλες επιλογές.