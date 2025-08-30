Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να αναθεωρήσουν το μπλόκο στην συμμετοχή Αμπάς στον ΟΗΕ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφασή τους να μην επιτρέψουν σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε το Σάββατο η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Μιλώντας μετά από συνάντηση των υπουργών στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη, η Κάλλας είπε επίσης ότι ζήτησε από τις κυβερνήσεις της ΕΕ να υποβάλουν την επόμενη εβδομάδα προτάσεις για ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι δεν θα επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να ταξιδέψει τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναμένεται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

Ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο αρχηγείο του ΟΗΕ στο Μανχάταν. Είχε επίσης προγραμματίσει να παραστεί σε μια Σύνοδο Κορυφής που διοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, όπου η Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Το γραφείο του Αμπάς δήλωσε ότι ήταν έκπληκτο από την απόφαση για τις βίζες και υποστήριξε ότι παραβίαζε τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τη «συμφωνία για την έδρα» του ΟΗΕ του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας για λόγους ασφάλειας, εξτρεμισμού και εξωτερικής πολιτικής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δικαιολόγησε την απόφασή του την Παρασκευή επαναλαμβάνοντας τις μακροχρόνιες κατηγορίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή Αρχή και η ΟΑΠ δεν έχουν αποκηρύξει τον εξτρεμισμό, ενώ πιέζουν για «μονομερή αναγνώριση» ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, ανέφερε η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ, η οποία αποτελείται από αξιωματούχους που εδρεύουν μόνιμα εκεί, δεν θα συμπεριληφθεί στις περιοριστικές διατάξεις.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει το θέμα των θεωρήσεων με το υπουργείο Εξωτερικών, «σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ του ΟΗΕ και των ΗΠΑ για την έδρα του ΟΗΕ».

Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν επίσης να εκδώσουν βίζα στον πρόεδρο της ΟΑΠ, Γιασέρ Αραφάτ, το 1988. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποίησε εκείνη τη χρονιά συνεδρίαση στη Γενεύη αντί για τη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτήν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι απαιτεί από την Παλαιστινιακή Αρχή και την ΟΑΠ να «αποκηρύξουν κατηγορηματικά την τρομοκρατία», συμπεριλαμβανομένης της φονικής επίθεσης της Χάμας τον Οκτώβριο του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Τον Ιούνιο, ο παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς έγραψε μια επιστολή στον πρόεδρο της Γαλλίας, στην οποία καταδίκασε την επίθεση της Χάμας και ζήτησε την απελευθέρωση των ομήρων που είχαν αιχμαλωτιστεί από την τρομοκρατική οργάνωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ, χαιρέτισε την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.